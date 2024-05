“Deve andare via dalla Lazio” | Nando Orsi in ESCLUSIVA ai nostri microfoni: la cessione è l’unica soluzione

Un messaggio chiaro, mandato nel poco tempo che ha avuto a disposizione. La scorsa estate la Lazio ha comprato il 21enne (ora 22enne) Christos Mandas, con l’idea di fargli fare il terzo portiere dietro a Provedel e Sepe.

In realtà l’estremo difensore greco ha scalato in fretta le gerarchie. Prima ha superato Sepe, tanto da esordire con la Lazio il 10 gennaio scorso, nel derby di Coppa Italia vinto 1-0.

Poi, a marzo, ha sfruttato l’infortunio di Provedel per mettersi in mostra. Ha giocato 11 partite di fila, facendo bene, perfino benissimo. Al punto che in molti sospettavano che avesse perfino guadagnato il posto da primo portiere.

Nell’ultimo turno di campionato è tornato Provedel. In estate la Lazio dovrà trovare una soluzione. “Mandas deve andare a giocare “– ci ha detto in esclusiva Fernando Orsi, che in passato è stato prima portiere poi preparatore dei portieri alla Lazio.

“Il club però poi deve trovare un secondo portiere che comunque entri in competizione con Provedel, sul quale io continuerei a puntare. Ma Mandas per l’età che ha e per le cose che ha fatto vedere fino a questo momento, deve dimostrare di avere qualità. Giocando con continuità si può capire a che livello è. Tenerlo potrebbe essere un errore”.