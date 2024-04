Inzaghi gli indicò la porta | Ora è esploso e vale 50 milioni: Zhang piange lacrime amare

Il giocatore era di proprietà dell’Inter ma se lo è lasciato scappare, è esploso altrove e adesso il suo cartellino vale 50 milioni, sfuma la cessione monstre

Inter a un passo dalla matematica vittoria dello Scudetto, che coincide con la conquista della Seconda stella. Gli sforzi di Simone Inzaghi si sono concentrati sul campionato e come premio arriva il primo vinto da allenatore, alla sua terza stagione alla guida dei nerazzurri, per un percorso in crescita che ha portato la squadra a numeri importanti.

Grande merito va anche ai direttori sportivi Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno allestito un organico competitivo, il cui tasso tecnico non è diminuito nonostante le cessioni dolorose della scorsa estate, da Lukaku a Brozovic.

Gli innesti sono stati azzeccati e hanno consentito una continuità di rendimento. La speranza è di proseguire su questa strada, cercando di migliorarsi in campo internazionale, con l’eliminazione agli ottavi di Champions che scotta ancora a distanza di più di un mese.

Questo è l’unico rammarico di una stagione da incorniciare in cui il club non ha avuto rivali in Italia, con la migliore difesa e il migliore attacco. Una rosa composta da giocatori d’esperienza, con i giovani spediti in prestito per crescere.

Bellanova pronto per la Premier League, il costo del suo cartellino è schizzato

Stessa scelta è spettata nei confronti di Raoul Bellanova che adesso è di proprietà del Torino e può essere ceduto a cifre importanti, anche 50 milioni, con alcuni club di Premier League che lo stanno monitorando e con gli Europei che potrebbero essere il definitivo trampolino di lancio della sua carriera.

Cresciuto sotto la guida di Ivan Juric, è stato visto da vicino da osservatori dell’Aston Villa e del Manchester United che potrebbero fare presto un’offerta ai granata per assicurarsi il suo cartellino.

La valutazione del Toro su Bellanova, la cifra è destinata a salire

Il Torino vorrebbe tenerlo e puntare su di lui anche nella prossima stagione. L’estate scorsa Urbano Cairo aveva acquistato Bellanova dal Cagliari per 7 milioni più 1 di bonus, ora il valore del cartellino è già triplicato, con la valutazione intorno ai 25.

Ma le società inglesi dispongono di liquidità economiche elevate e potrebbero alzare il tiro, soprattutto se si dovesse creare un asta tra più squadre, alimentando così il rimpianto dell’Inter di non potersi assicurare una plusvalenza utile per il mercato in entrata.