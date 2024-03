La stampa spagnola conferma tutto: Joao Felix in Serie A | Firma in estate, decisi i dettagli dell’operazione

Dopo i prestiti al Chelsea ed al Barcellona il gioiello portoghese potrebbe sbarcare in Serie A e mostrare tutta la sua classe.

Un talento esploso in maniera davvero precoce che faceva pensare a qualcosa di prodigioso, qualcosa di più unico che raro, qualcosa che poteva arrivare tranquillamente ai livelli dei più grandi. Poi, però, come spesso accade, le cose sono andate diversamente e la realtà non ha rispettato le aspettative.

Il portoghese Joao Felix è uno dei tanti talenti esplosi negli ultimi anni al Benfica ed è davvero impossibile dimenticare le cose fenomenali fatte vedere dal ragazzo nel club lusitano. Così come è impossibile non ricordare la cifra record sborsata dall’Atletico Madrid per accaparrarselo nell’estate 2019.

Furono in tutto 127,20 i milioni che il club spagnolo pagò al Benfica per assicurarsi le magie dell’esterno d’attacco portoghese. A soli 20 anni, però, non sempre è facile non subire la pressione di chi deve dimostrare tanto e deve rispettare tutte le attese dovute soprattutto alle cifre fuori mercato pagate per il cartellino.

Ed è così che, tra un infortunio, un’incomprensione di troppo con il suo tecnico Diego Pablo Simeone e troppe partite giocate fuori ruolo e in una squadra che non poteva esaltare le sue caratteristiche, Joao Felix fa intravedere soltanto a sprazzi la sua enorme classe e non riesce a rispettare le enormi attese che si erano create sul suo conto.

Joao Felix, al Barça è tornato il sorriso

Dopo qualche stagione in chiaroscuro è ormai chiaro che il tempo all’Atletico Madrid per Joao Felix è terminato. Ed è così che passa in prestito al Chelsea nel gennaio 2023. Anche a Londra, però, il suo rendimento non è dei migliori, complice anche un ambiente generale ed un’andamento negativo della squadra che di certo non lo aiuta. I blues decidono di non riscattarlo e lui torna a Madrid.

Lì, però, come detto, per lui non c’è più spazio e allora arriva un altro prestito. Questa volta non si muove dalla Spagna e passa al Barcellona. Con i catalani Joao Felix comincia con il piede giusto. Cinque reti e due assist in 20 presenze in Liga e tre reti in sei presenze in Champions League. Qualche infortunio di troppo, anche qui, ne limita però la continuità, ma l’ex bambino prodigio al Barça sembra aver ritrovato la voglia di incantare.

Milan, Joao Felix potrebbe essere il nuovo Kaka

I problemi economici a cui deve far fronte il Barcellona, però, non rendono facile il suo riscatto. All’Atletico Madrid non può più tornare. Ecco spuntare, quindi, l’ipotesi Serie A. Ecco spuntare il Milan. Il ragazzo, allo stato attuale delle cose, vale circa 40 milioni di euro ed i rossoneri potrebbero farci un pensierino, soprattutto se dovesse partire Leao, compagno di squadra di Joao Felix in Nazionale, ma anche suo alter ego sulla corsia sinistra dell’attacco a tre.

Joao Felix, per molti anni, è stato paragonato a Kaka, campione mai dimenticato dalle parti di Milanello. Da anni il Milan ed i milanisti aspettano il nuovo Kaka ed il portoghese è quello che più lo ricorda, sia fisicamente che tecnicamente. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma più che altro un’idea che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.