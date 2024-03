Ma a Torino non ci stai mai? Giuntoli, ennesima capatina in Spagna | Chiuso il colpo Champions per Allegri

Cristiano Giuntoli vola in Spagna e chiude il colpo Champions per Allegri. Rinforzata notevolmente la rosa della Juventus.

Messa in archivio la dolorosa sconfitta di Napoli della settimana scorsa, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare, domenica alle 18.00, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della 27esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella in programma all’Allianz Stadium, che tanto i bianconeri quanto i nerazzurri vorranno chiaramente portare a casa per continuare a inseguire l’obiettivo stagionale comune rappresentato dal piazzamento tra le prime quattro posizioni che vorrebbero dire qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale che, sfumata lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica, risulta ora come ora alla portata della Vecchia Signora la quale, nelle undici partite che restano da qui alla fine del campionato, non dovrà far altro che consolidare la propria seconda posizione.

Una seconda posizione che, occupata al momento con uno e sei punti di vantaggio su Milan e Bologna, rappresenta, insieme alla conquista della Coppa Italia, l’obiettivo stagionale minimo da conquistare a tutti i costi dopo aver detto addio al sogno scudetto.

Juve, Giuntoli in Spagna per osservare un centrocampista

Presente allo Stadio Anoeta di San Sebastian per assistere a Real Sociedad-Paris Saint Germain, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Cristiano Giuntoli avrebbe preso informazioni, proprio durante il match, su un centrocampista che potrebbe far molto comodo a Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Un centrocampista, di nazionalità spagnola, che, sebbene centrale nei piani della sua società, quest’estate potrebbe legarsi a suon di milioni alla Vecchia Signora, la quale è pronta a convincerlo con la (quasi) certezza di giocare in Champions League la prossima stagione.

Juventus, Giuntoli punta Mikel Merino della Real Sociedad

In gol con la maglia della sua Real Sociedad nei minuti finali della sfida casalinga persa contro il Paris Saint Germain di Kylian Mbappé, Mikel Merino è il centrocampista che Cristiano Giuntoli ha annotato sul suo taccuino in vista della sessione estiva di trattative che scatterà il prossimo 1 luglio.

Una sessione di trattative, quella estiva, durante la quale la Juventus proverà ad affondare il colpo per il duttile calciatore spagnolo che, valutato intorno ai 50 milioni di euro dal club basco al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe sbarcare a Torino nei prossimi mesi per prendere il posto dell’inutilizzato e inutilizzabile Paul Pogba.