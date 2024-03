C’è posto per il mio fratellino? | Inzaghi, ampliata la colonia turca: all’Inter il ‘gemello’ di Calhanoglu

Un altro turco per la rosa dell’Inter: Inzaghi accoglie il gemello di Calhanoglu. Arriva dalla Serie B e l’anno prossimo giocherà in Champions.

Reduce da una straordinaria striscia di 21 risultati utili consecutivi (18 vittorie e tre pareggi) in gare di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’importantissimo, nonché complicato match esterno di domani (sabato 9 marzo) contro il Bologna di Thiago Motta.

Una gara, quella del Renato Dall’Ara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, che i meneghini proveranno a portare a casa non solo per avvicinarsi ancora di più alla conquista del 20esimo scudetto della loro storia, ma anche per affrontare con rinnovata fiducia l’imminente impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un impegno, quello contro i colchoneros che mette in palio il passaggio ai quarti di finale della competizione continentale più importante, che il Biscione affronterà partendo dal piccolo vantaggio conquistato a San Siro lo scorso 20 febbraio grazie a una rete di Marko Arnautovic.

Un vantaggio, quello attualmente garantino dalla marcatura dell’attaccante austriaco, che Lautaro e compagni proveranno a difendere, e magari aumentare, per accedere, per il secondo anno consecutivo, al gruppo delle migliori otto d’Europa.

Inter, contro l’Atletico Madrid, Inzaghi punta su Calhanoglu

Legato all’Inter dal giugno 2021, dopo quattro stagioni non particolarmente entusiasmanti sulla sponda rossonera di Milano, Hakan Calhanoglu è ormai un intoccabile, insieme a Barella e Mkhitaryan, del centrocampo della formazione di Simone Inzaghi.

Un centrocampista straordinario, il turco, il quale, cresciuto moltissimo nel corso degli ultimi tre anni, ha messo fin qui a referto undici gol e tre assist in 30 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana (in Coppa Italia non è stato utilizzato). Un rendimento di tutto rispetto per un giocatore non attaccante, il quale proverà sicuramente a dire la sua anche mercoledì prossimo contro l’Atletico Madrid.

Inter, occhi sull’attaccante turco Can Uzun: gioca in 2. Bundesliga col Norimberga

Attaccante del Norimberga, club della 2. Bundesliga con il quale ha messo a segno finora 15 gol in 23 presenze complessive tra campionato e Coppa di Germania, Can Uzun è il nuovo nome finito nel mirino degli uomini di mercato dell’Inter.

Legato alla società tedesca da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, il classe 2005 turco, stando a quanto rivelato in diretta su Twitch da Calciomercato.it, potrebbe accasarsi ai colori nerazzurri nei prossimi mesi per una cifra poco superiore ai dieci milioni di euro. Una cifra, questa, che, visti gli addii quasi certi di Arnautovic e Sanchez, Steven Zhang è pronto a spendere per mettere a disposizione di Inzaghi un elemento giovane e volenteroso da far crescere inizialmente alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.