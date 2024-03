Osimhen? L’ho già venduto | De Laurentiis, preso in Turchia il nuovo numero 9: conosce benissimo la Serie A

Il nuovo numero nove del Napoli arriva dalla Turchia. De Laurentiis ha già definito l’acquisto del sostituto di Osimhen.

La sofferta vittoria ottenuta poche ore fa sulla Juventus di Massimiliano Allegri ha rivitalizzato un po’ l’ambiente in casa Napoli dove, seppur con i piedi sempre ben piantati per terra, si è tornato a parlare di quarto posto in classifica che vorrebbe dire Champions League.

Un quarto posto, distante ora come ora otto punti, che, sebbene ancora lontano, sta riprendendo il suo posto nelle intenzioni del gruppo di Francesco Calzona il quale, dopo la schiacciante affermazione sul Sassuolo nel recupero della 21esima giornata, sembra aver finalmente ritrovato un po’ di quello smalto smarrito nelle scorse settimane.

Di strada da fare ce n’è ancora tanta, ma le ottime prestazioni offerte contro emiliani e piemontesi lasciano ben sperare in vista del prosieguo della stagione. Una stagione che, abbandonato ben presto l’obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, dovrà, come detto, terminare quantomeno con la qualificazione alla massima competizione continentale.

Una qualificazione alla manifestazione europea più importante il cui mancato raggiungimento farebbe finire inevitabilmente sotto la voce “fallimento” la stagione 2023-2024 la quale, iniziata con tanti buoni propositi, ha visto i partenopei, tra le altre cose, uscire sconfitti agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone e in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Napoli, Osimhen via a fine stagione: inizia la caccia al nuovo mumero nove

Messa in preventivo ormai da tempo la possibilità che Osimhen vada via al termine del campionato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a sondare il terreno per alcuni elementi che potrebbero prendere il posto del nigeriano al centro dell’attacco azzurro il prossimo anno.

Elementi che, stando a quanto venuto a galla in questi giorni, la società partenopea avrebbe individuato nella Super Lig turca dove attualmente milita un centravanti che, tanto a Calzona quanto al suo eventuale successore, farebbe sicuramente molto comodo.

Napoli, idea Szymanski per il dopo Osimhen: il Fenerbahçe lo valuta 20 milioni di euro

Rinvigorito dai due successi di fila ottenuti contro Sassuolo e Juventus, il Napoli di Aurelio De Laurentiis guarda anche al calciomercato e, come detto, vola in Turchia per prendere informazioni su un attaccante che potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio la prossima estate per prendere il posto del partente, Victor Osimhen.

Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport nei giorni scorsi, il club azzurro sarebbe diretto a Istanbul per parlare col Fenerbahçe di Sebastian Szymanski che, legato al club turco da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, è considerato, ora come ora, il perfetto sostituto dell’attaccante nigeriano. Valutato dalla società capitolina intorno ai 20 milioni di euro, al calciatore polacco sarebbe già stata promessa la maglia numero nove attualmente di proprietà dell’ex Lille. Al momento, ovviamente, la trattativa tra le parti è ancora nelle sue fasi iniziali, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.