È più cattivo di Edgar Davids? Lo voglio a tutti i costi | Allegri, sacrificato Fagioli: il mediano arriva dalla provincia

Ennesimo capolavoro di Giuntoli: la Juventus ingaggia il nuovo Edgar Davids. Massimiliano Allegri lo pesca in provincia. Sacrificato Fagioli.

Scivolata a meno 12 dal primo posto dell’Inter di Simone Inzaghi, vittoriosa poche ora fa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 21esima giornata di campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri prepara l’importantissimo match esterno di domenica sera contro il Napoli di Francesco Calzona.

Una sfida, quella contro i partenopei, che darà il via a un tour de force non indifferente che porterà i bianconeri ad affrontare in ordine, subito dopo la gara del Maradona, Atalanta, Genoa, Lazio in campionato e in Coppa Italia, Fiorentina e Torino.

Sette gare sicuramente complicate che la Vecchia Signora dovrà provare chiaramente a fare sue per blindare il proprio secondo posto in classifica e tornare a vincere un trofeo che, in generale, manca a Torino dalla stagione 2020-2021.

Un’annata, quella, in cui piemontesi, al tempo allenati da Andrea Pirlo, portarono a casa la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, conquistate entrambe a Reggio Emilia grazie ai successi sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini e sul Napoli di Gennaro Gattuso.

Juventus, Giuntoli pensa al mercato estivo: programmate già diverse cessioni

Quasi certa della qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus del patron Ferrero guarda al prossimo anno e inizia già a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare durante la sessione estiva di calciomercato che scatterà il prossimo 1 luglio.

Mosse che, vista la volontà della società bianconera di tornare competitiva tanto in Italia quanto in Europa, potrebbero portare il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, a sacrificare alcuni giovani della rosa di Massimiliano Allegri, la cui cessione non solo servirà eventualmente a far posto a due o tre elementi esperti e già pronti, ma anche a far quadrare il bilancio.

Juventus, occhi su Ferguson del Bologna: lo scozzese può arrivare mediante lo scambio con un titolarissimo bianconero

Pedina intoccabile dello scacchiere del Bologna di Thiago Motta, col quale ha giocato 25 delle 26 partite di campionato disputate fin qui, Lewis Ferguson sarebbe recentemente finito nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri. Legato al club felsineo, che lo valuta intorno ai 2o milioni di euro, da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, il centrocampista scozzese, che per caratteristiche ricorda un po’ Edgar Davids, potrebbe sbarcare a Torino la prossima estate mediante uno scambio con la Vecchia Signora.

Uno scambio che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, potrebbe portare nel capoluogo emiliano nientemeno che Nicolussi Caviglia il quale, chiuso a Torino, potrebbe ottenere maggiore spazio e quindi continuità proprio in rossoblù. Al momento non sappiamo se l’affare tra Juventus e Bologna andrà realmente in porto, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.