L’Inter ci ha mandato un bidone | Marotta, la vendita è stata un disastro: torna indietro già a giugno

Marotta non è riuscito a liberarsi di un esubero, il rendimento non convince il nuovo club ed a giugno tornerà all’Inter, ecco di chi si tratta

Sono molte le cessioni effettuate da Beppe Marotta durante la sua parentesi da direttore sportivo dell’Inter. Grazie al suo fiuto è riuscito a rinforzare in modo costante la rosa dei nerazzurri che sono reduci da un 2024 con sole vittorie e con lo Scudetto quasi archiviato dato il distacco importante rispetto alla Juventus seconda in classifica.

Non solo colpi in entrata, molti dei quali a parametro zero, come i già prenotati Zielinski e Taremi per la prossima estate, ma anche plusvalenze importanti che hanno consentito alle casse del club di rimpinguarsi e di mantenere un bilancio in attivo.

La scorsa sessione di mercato estiva ha visto la partenza di Onana, approdato per ben 50 milioni al Manchester United e sostituito nel migliore dei modi da Sommer che si è imposto come titolare e ha concluso molte partite di campionato senza subire reti.

Grande coraggio anche nel decidere di lasciare partire un uomo chiave come Mauro Icardi, ceduto al Paris Saint Germain nel suo periodo di massimo splendore realizzativo, per decidere di puntare su Lautaro Martinez che adesso si è preso sulle spalle il reparto offensivo dell’Inter.

Correa non incide a Marsiglia, tra infortuni e scelte tecniche

Sempre in Francia è stato mandato a giocare Joaquin Correa in uno scambio che ha portato a Milano Alexis Sanchez, utile rinforzo per il turnover nell’attacco di Simone Inzaghi. Per il giocatore argentino un periodo molto difficile.

Nonostante il cambio di panchina al Marsiglia, con Gasset che ha preso il posto dell’esonerato Gennaro Gattuso, Correa continua a non partire titolare. Da dicembre, anche a causa di un infortunio alla caviglia, ha giocato solo 20 minuti in Ligue 1 e nella stagione in corso non ha ancora segnato.

Correa e il suo riscatto condizionato dalla qualificazione alla Champions del Marsiglia

Il Marsiglia è sesto in classifica con 36 punti raccolti in 24 giornate di campionato, a -5 dal Lille quarto, che consentirebbe al club di qualificarsi ai playoff della prossima Champions League.

Nel caso del raggiungimento di questo obiettivo, l’OM sarà obbligato a riscattare Correa, che altrimenti a fine stagione tornerà all’Inter, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno.