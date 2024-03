Ma quale esterno, qui fai 20 gol a stagione | De Rossi, preso il dopo Lukaku: nel tridente con Dybala e Abraham

La Roma guarda alla prossima stagione e mette a segno un importante colpo in attacco. De Rossi lo inserirà nel tridente con Abraham e Dybala.

Sesta in classifica con 44 punti, a meno quattro dal quarto posto del Bologna, la Roma di Daniele De Rossi continua la preparazione sui campi di Trigoria in vista della difficile sfida esterna di sabato pomeriggio contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una sfida, quella tra brianzoli e capitolini, valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, i cui tre punti in palio valgono sicuramente tantissimo soprattutto per i giallorossi i quali, in caso di successo, si porterebbero a una sola lunghezza di distanza dalla quarta posizione degli uomini di Thiago Motta, i quali saranno impegnati 24 ore più tardi sull’ostico campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una gara, quella del Gewiss Stadium tra bergamaschi ed emiliani, alla quale la Lupa presterà certamente molta attenzione anche alla luce dei pochissimi punti che separano attualmente le tre formazioni. Tre formazioni che, eslcuse per ora Fiorentina, Lazio e clamorosamente il Napoli, si preparano a dar vita a un’accesa lotta per il quarto posto.

Un quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, al quale la formazione di Daniele De Rossi conta di arrivare anche mediante i gol di Romelu Lukaku che, autore fin qui di 16 marcature in 33 presenze complessive tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, non gonfia la rete dal 20 gennaio scorso. Un digiuno lungo più di un mese, quello dell’attaccante belga, che i tifosi capitolini sperano venga interrotto già sabato pomeriggio contro il Monza.

Roma, De Rossi recupera Abraham: l’inglese pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco

Fermo ai box dalla sfida di campionato contro lo Spezia del 4 giugno 2023, in cui riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Tammy Abraham è pronto a tornare a disposizione di Daniele De Rossi per i prossimi impegni in Italia e in Europa della Roma.

Una Roma che, impegnata nella corsa al quarto posto in campionato e a quell’Europa League sfuggita lo scorso anno, non vede l’ora di riabbracciare il suo numero nove che, desideroso di riprendersi il suo posto al centro dell’attacco, si prepara a scalzare Lukaku nelle gerarchie di Daniele De Rossi.

E se questo fosse l’attacco della Roma 2024/2025? 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 pic.twitter.com/fgPSlE9zby — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) February 28, 2024

Roma, pazza idea Chiesa per la prossima stagione: che tridente con Dybala e Abraham

Legato alla Juventus del patron Ferrero da un contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno, Federico Chiesa potrebbe lasciare clamorosamente il club bianconero con un anno d’anticipo. Non più centralissimo nei piani di Massimiliano Allegri, il classe ’97 potrebbe infatti salutare anzitempo Torino qualora gli venisse offerto da un’altra società un progetto valido e stimolante.

Un progetto che, vista l’attuale lotta per un posto in Champions League, potrebbe sicuramente offrirgli la Roma della famiglia Friedkin la quale, qualora riuscisse a conquistare la quarta posizione, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi, già avanzata su X da alcuni tifosi capitolini, di andare a bussare alla porta della Vecchia Signora per il duttile giocatore 26enne. Un giocatore che, nel caso sbarcasse davvero all’ombra del Colosseo, potrebbe formare un tridente offensivo di tutto rispetto con Tammy Abraham e Paulo Dybala.