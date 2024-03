Vinco lo Scudetto e poi vado a fare i soldi | Inter, altro tradimento alla Lukaku: offerto il triplo dello stipendio

Inter, sarà addio fine stagione. Dopo lo scudetto andrà in Premier League e guadagnerà il triplo. Un altro tradimento stile Lukaku.

Reduce da un’incredibile striscia di 19 risultati utili consecutivi in gare di campionato, fatta di 16 vittorie e tre pareggi, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione del recupero della 21esima giornata non disputata nel mese di gennaio a causa degli impegni in Supercoppa dei meneghini.

Una sfida, quella in programma a San Siro domani (mercoledì 28 febbraio) alle 20.45, che, in caso di vittoria da parte di Lautaro e compagni, porterebbe il Biscione a più 12 sul secondo posto della Juventus e quindi a un passo dal mettere le mani sul 20esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto che, sfiorato già con Inzaghi nella stagione 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle dei cugini del Milan, significherebbe seconda stella sul petto per la società nerazzurra e primo titolo di campione d’Italia per il tecnico piacentino.

Un allenatore, il classe ’76 ex Lazio, che, giunto sulla panchina della Beneamata nel giugno di quasi tre anni fa, si è subito guadagnato l’affetto e la stima di tifosi e addetti ai lavori interisti i quali, anche grazie a lui, hanno potuto festeggiare la vittoria di due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Inter, il doppio tradimento di Lukaku ancora brucia

Goleador inarrestabile dell’Inter di Antonio Conte, con la quale mise a segno 23 gol nel campionato di Serie A 2019-2020 e 24 in quello 2020-2021 concluso con la vittoria del 19esimo scudetto della storia del Biscione, Romelu Lukaku non ha purtroppo lasciato un bel ricordo all’ombra nerazzurra della Madonnina.

Un giocatore amato fin da subito dai tifosi interisiti i quali, sedotti e abbandonati come nelle peggiori storie d’amore, hanno dovuto assistere non a uno, bensì a due tradimenti da parte del giocatore belga, il quale puntò i piedi nel 2021, pur di andare ad arricchirsi al Chelsea, e si rese irreperibile nell’estate 2023 quando, dopo il ritorno in prestito del giugno 2022, costrinse la società meneghina a interreompere la trattativa coi Blues relativa al suo acquisto anche alla luce di alcune voci di mercato che davano già per concluso un suo accordo con la Juventus.

Inter, sirene inglesi per Inzaghi: il tecnico piacentino piace a Chelsea e Manchester United

Ormai a un passo dal mettere le mani su quello che sarebbe il primo scudetto della sua carriera, Simone Inzaghi sarebbe recentemente finito nel mirino di vari top club europei, fortemente interessati a lui visto l’ottimo lavoro fin qui svolto sulla panchina dell’Inter.

Una società, quella nerazzurra, alla quale il tecnico piacentino è legato da un contratto da cinque milioni e mezzo netti di euro all’anno che scadrà il 30 giugno 2025. Un contratto in scadenza il prossimo anno che, al momento non attenzionato in chiave rinnovo, starebbe ingolosendo parecchio Chelsea e Manchester United le quali, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbero presentarsi in Viale della Liberazione già nei prossimi mesi con un’offerta d’ingaggio sicuramente faraonica alla quale potrebbe essere difficile dire di no.