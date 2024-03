Friedkin l’ha fatto ancora: Di Maria alla Roma | Arrivo sicuro ad una sola condizione, a giugno cambia l’attacco

Dopo l’esperienza italiana alla Juventus il campione argentino potrebbe ritrovare la Serie A con un’altra maglia.

In questi ultimi anni, nonostante una situazione economica, ma soprattutto patrimoniale/finanziaria difficile, i proprietari della Roma ci hanno abituati ad alcuni colpi ad effetto che hanno entusiasmato l’ambiente e hanno un po’ coperto anche i non sempre eccezionali risultati sportivi.

Complice anche la necessità di fare plusvalenze e l’impossibilità di chiudere le sessioni di mercato in passivo tra entrate e uscite, i Friedkin hanno spesso dovuto ricorrere a prestiti o all’acquisto di calciatori a parametro zero.

Sono così arrivati tanti nuovi rinforzi dai nomi altisonanti, dagli ingaggi pesanti, ma senza spendere troppi denari, anzi. Alcuni di questi colpi si sono rivelati interessanti, ma hanno anche portato dei discreti dividendi, altri, invece, si sono rivelati semplicemente fallimentari.

L’unica cosa certa, però, è che grazie ai Friedkin i tifosi della Roma possono aspettarsi un colpo di scena da un momento all’altro. Fu un vero e proprio coupe de theatre, per esempio, il comunicato del maggio 2021 che annunciò in maniera del tutto inaspettata e clamorosa l’ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore ed il suo contratto depositato con un accordo triennale.

Da Mourinho, a Dybala e Lukaku. I colpi da teatro dei Friedkin

Con lo Special One sappiamo tutti come è finita, ma sappiamo anche che sono arrivate due finali europee consecutive – prima volta nella storia del club – di cui una vinta, l’amore incondizionato della gente e del popolo giallorosso che ha riempito in ogni ordine di posto lo Stadio Olimpico ad ogni partita casalinga della Roma.

Non solo Mourinho, però. In questi ultimi anni e sessioni di mercato ci sono stati altri due grandi colpi che hanno entusiasmato l’ambiente in maniera clamorosa. Parliamo ovviamente degli acquisti di Paulo Dybala a parametro zero nell’estate 2022 e di quello di Romelu Lukaku, in prestito oneroso dal Chelsea, durante l’estate scorsa. Operazioni che hanno fatto salire l’entusiasmo alle stelle nella Capitale, con feste, caroselli e cortei delle grandi occasioni.

Di Maria alla Roma, fuori Dybala?

Seguendo questa linea intrapresa dai Friedkin nel corso di queste stagioni, e considerando il fatto che anche in vista della prossima non si potranno fare grosse spese a causa del fair play finanziario, non ci stupiremmo se a Roma dovesse sbarcare un altro grande nome magari in parabola discendente dal punto di vista della carriera, ma ancora in grado di far entusiasmare le piazze e riempire gli stadi.

Il prossimo potrebbe essere Angel Di Maria, ormai 36enne esterno d’attacco argentino. Dopo la deludente avventura alla Juventus, El Fideo ha ritrovato sorriso e voglia di fare la differenza a Lisbona con la maglia del Benfica. La Roma potrebbe portarlo nella Capitale in vista della prossima stagione e fargli riprovare l’esperienza in Serie A. Difficile pensare che il Campione del Mondo possa arrivare con Dybala ancora in rosa e, quindi, è più facile ipotizzare un suo arrivo proprio come sostituto della Joya.