Pioli, ti ricordi Ibrahimovic? Lui è molto più forte | Il bomber ha già prenotato la 9 di Giroud

Milan, trovato il bomber del futuro: è più forte di Ibrahimovic e sbarcherà a Milano la prossima estate. Indosserà la numero nove di Giroud.

La sconfitta di qualche ora fa rimediata sul campo del Rennes di Julien Stephan non ha compromesso i piani europei del Milan di Stefano Pioli il quale, incassata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Monza della settimana scorsa, torna a concentrarsi sul campionato e mette nel mirino la sfida interna di domenica sera contro l’Atalanta.

Una sfida, quella in programma a San Siro contro la formazione orobica, che i meneghini non potranno ovviamente permettersi di perdere visti i soli sette punti di vantaggio sulla quarta e quinta posizione occupate, ora come ora, rispettivamente da bergamaschi e Bologna.

Sette punti di vantaggio sul quarto e quinto posto, che potrebbero scendere a quattro in caso di disfatta contro gli uomini di Gasperini, i quali hanno già battuto due volte in questa stagione la formazione rossonera: 3-2 in campionato lo scorso 9 dicembre e 1-2 nei quarti di finale di Coppa Italia lo scorso 10 gennaio.

Due disfatte, quelle contro il gruppo nerazzurro, che il Diavolo proverà quindi chiaramente a vendicare domenica sera con un successo che, qualora arrivasse, riporterebbe a dieci i punti di vantaggio sulla quarta piazza e blinderebbe, di conseguenza, la terza posizione occupata attualmente con due punti di ritardo sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Milan, agli ottavi di Europa League c’è lo Slavia Praga

Superato egregiamente lo spareggio contro il Rennes di Julien Stephan, il Milan di Stefano Pioli ha da poco conosciuto il nome dell’avversario che affronterà negli ottavi di finale di Europa League in programma tra il 7 e il 14 marzo.

Un avversario, lo Slavia Praga, che, incontrato già dalla Roma durante la fase a gironi, è sicuramente più che alla portata per Leao e compagni i quali, sulla carta nettamente favoriti, hanno certamente tutte le carte in regola per ottenere il passaggio ai quarti di finale.

Milan, torna di moda Zirkzee: l’olandese può prendere la nove di Giroud

Fiore all’occhiello del Bologna sorprendentemente in corsa per un posto in Champions League, Joshua Zirkzee sembrerebbe essere finito nuovamente nel mirino del Milan di Gerry Cardinale, pronto a sborsare per lui più di 30 milioni di euro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Uan stagione, quella 2024-2025, in cui il tecnico parmgiano spera di contare davvero sullo straordinario fuoriclasse olandese che, autore fin qui di dieci gol e sei assist in 27 partite disputate complessivamente tra campionato e Coppa Italia, è pronto a prendersi la maglia numero nove rossonera attualmente appartenente a Olivier Giroud. La trattativa tra meneghini ed emiliani non è stata ancora ufficializzata, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.