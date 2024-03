La squadra dello Scudetto? Non esiste più | De Laurentiis fa fuori anche Politano: al suo posto il ragazzino del Dortmund

De Laurentiis continua lo smembramento della squadra Campione d’Italia, Politano lascia il posto al talento del Dortmund, ecco di chi si tratta

Contro un Sassuolo in crisi nera il Napoli di Francesco Calzona ha trovato la prima vittoria da quando l’ex vice di Sarri e di Spalletti ha sostituito l’esonerato Walter Mazzarri. Un successo largo in una partita dominata in lungo e largo, approfittando della difesa colabrodo degli emiliani, al penultimo posto in classifica e che si è affidata nelle ultime ore a Ballardini per riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B.

Questa nuova parentesi tecnica dei partenopei è iniziata nel nome di Victor Osimhen, autore di ben cinque reti in tre partite, contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, a Cagliari e a Reggio Emilia, dimostrando quanto il suo apporto sia fondamentale in fase offensiva e quanto sia mancato nel mese di gennaio quando è stato impegnato con la sua Nigeria in Coppa D’Africa.

La prova della verità, per le ambizioni europee del Napoli, arriva questo fine settimana quando allo Stadio Diego Armando Maradona scenderà la Juventus, reduce dal successo in extremis contro il Frosinone ma in generale dal periodo peggiore della stagione.

Vincere consentirebbe al Napoli di entrare in piena corsa per un piazzamento europeo, con il nono posto momentaneo che escluderebbe i campani da ogni competizione internazionale la prossima stagione, sancendo un autentico fallimento.

Il Napoli cambia sulle fasce, può arrivare il gioiellino del Borussia

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di rivoluzionare la rosa nella prossima sessione di mercato estivo, operazione già avviata in questa finestra di gennaio con alcuni nuovi innesti. Potrebbe salutare Politano e al suo posto il patron pensa al profilo di Bynoe-Gittens.

Il classe 2004 è titolare nell’Under 21 inglese, ha un contratto che lo lega fino a giugno 2028 al Borussia Dortmund, ha un valore di circa 25 milioni ed è un’ala sinistra di grande corsa e qualità.

Osimhen in partenza, i tifosi sperano di risollevarsi presto

Napoli che saluterà anche bomber Osimhen e la sua partenza consentirà di avere una cifra importante da investire nelle operazioni in entrata.

Sarà indicativo capire anche chi si siederà sulla panchina partenopea, scelta che farà capire anche quali saranno le ambizioni della prossima stagione che i tifosi sperano sia decisamente migliore di quella in corso, con tre cambi di allenatore e un rendimento ben al di sotto di quelle che erano le aspettative.