Ne avete spesi 100 per CR7, cosa volete che siano 30 milioni per me? | Allegri, altro che de Ligt: arriva il top della difesa

Juventus, alla corte di Massimiliano Allegri arriva uno dei migliori difensori d’Europa. Giuntoli lo paga tre volte meno di Cristiano Ronaldo. Altro che de Ligt.

A secco di vittorie dal 3-0 rifilato al Lecce lo scorso 21 gennaio, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad ospitare il Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione del lunch match della 26esima giornata di Serie A, in programma all’Allianz Stadium domenica alle 12.30.

Una sfida, quella contro la squadra ciociara, che il gruppo bianconero, come spesso ribadito in questi giorni, dovrà necessariamente portare a casa non solo per difendere la propria seconda posizione dagli assalti del Milan di Stefano Pioli, ma anche per mettersi alle spalle i risultati deludenti ottenuti nelle ultime quattro partite di campionato disputate.

Quattro partite, contro Hellas Verona, Udinese, Inter ed Empoli, al termine delle quali la Vecchia Signora ha messo in cassaforte la miseria di due punti sui 12 disponibili. Dodici punti non conquistati che hanno di fatto messo fine al sogno scudetto cullato fino a qualche settimana fa.

Un sogno scudetto che, abbandonato ormai definitivamente anche a causa dell’abissale distacco dal primo posto dell’Inter di Simone Inzaghi, è stato nuovamente sostituito da quello che, in principio, era stato catalogato come obiettivo principale da conquistare a tutti i costi, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League.

Juve, occhi su un forte difensore della Premier: può arrivare in estate per 30 milioni

Abbandonato, come detto, il sogno scudetto, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a blindare il proprio secondo posto per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League dopo l’assenza, causa penalizzazione, di quest’anno.

Una Champions League, quella 2024-2025, in vista della quale la Vecchia Signora punta ovviamente a rinforzarsi mediante l’ingaggio di elementi esperti e di valore che possano dare una mano alla squadra ad andare quanto più avanti possibile nella manifestazione. Una manifestazione nella quale il club piemontese potrebbe servirsi delle qualità di un difensore centrale attualmente impegnato in Premier League. Un difensore che, in scadenza di contratto nel 2025, potrebbe sbarcare a Torino la prossima estate per 30 milioni di euro.

Juve, pazza idea van Dijk: l’olandese può lasciare il Liverpool alla fine del campionato

Attualmente impegnato nella corsa al titolo di campione d’Inghilterra col suo Liverpool (primo in classifica davanti a Manchester City e Arsenal), Virgil van Dijk potrebbe lasciare clamorosamente la Premier League alla fine della stagione per sbarcare in Serie A.

Un approodo, quello del forte difensore olandese nel massimo campionato italiano, al quale, com detto, starebbe iniziando a pensare la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli la quale, vista la sua quotazione non eccessivamente alta (30 milioni di euro), starebbe seriamente tenendo in considerazione l’idea di fare un tentativo per portarlo all’ombra zebrata della Mole. Al momento la trattativa non è stata ancora intavolata, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbrogliarsi. Non ci resta quindi che attendere qualche giorno per saperne di più.