Il pistolero torna a sparare in Serie A | Piatek, UFFICIALE la cessione: già prenotata la #9 dello storico club

L’ex attaccante di Milan e Genoa, tra le altre, sarebbe vicino al ritorno nel nostro campionato dopo un anno di assenza.

Nell’ultima giornata del campionato turco ha sbagliato un rigore sanguinoso al 102′ che è costato la sconfitta casalinga per 2-3 al suo Istanbul Basaksehir contro il Kayserispor. Un errore che non ha portato al 3-3 al 12′ di recupero del secondo tempo e che ha allungato a tre la striscia di partite senza un suo gol.

Un fatto, in realtà, abbastanza insolito per Krzysztof Piatek, attaccante polacco che quest’anno ha ritrovato la vena realizzativa dei vecchi tempi. Per lui, infatti, dopo il passaggio ad uno dei tanti club della capitale turca, sono arrivate prestazioni positive ed il ritorno ad una certa regolarità nell’andare a rete.

Dodici gol in 24 partite di campionato ed una classifica dei cannonieri che lo vede dietro soltanto ad altri tre ex del nostro campionato da lui affrontati più volte in Italia: Dzeko, Icardi e Manaj. Una sorta di stagione della rivincita per un calciatore che aveva un po’ perso quell’abitudine a fare gol che lo aveva contraddistinto soprattutto durante la sua prima stagione in Italia.

Prima delle stagioni abbastanza amare a Salerno, Firenze e Berlino, infatti, in cui ha realizzato soltanto 19 reti in tre anni e mezzo, ricordiamo tutti il Pistolero che arrivò nel nostro Paese, da sconosciuto assoluto, nell’estate 2018. Lo acquistò il Genoa per una manciata di milioni e lui ripagò la fiducia con una cascata di reti.

Ecco l’accordo tra il City Group ed il Basaksehir

Tredici in diciannove partite durante la prima parte di stagione in rossoblù, oltre al poker di agosto in Coppa Italia al Lecce con cui si fece conoscere. Tante reti che lo fecero diventare una sorta di star e che gli sono valse la chiamata del Milan che, a gennaio 2019, fu costretto a sostituire Gonzalo Higuain sul mercato, acquistando il polacco per circa 35 milioni di euro. I primi mesi in rossonero furono folgoranti e la seconda parte di stagione si chiuse con nove reti in 18 partite.

Ora, quindi, Piatek è tornato a sparare con una certa frequenza e lo sta facendo con la maglia dei turchi dell’Istanbul Basaksehir. Questi ultimi sono finiti nel mirino del City Football Group e dello sceicco Mansour. La società proprietaria del City ha stipulato un accordo di collaborazione con la quarta squadra più importante della capitale turca.

Piatek al Palermo solo se…

L’accordo prevede una strategia calcistica a lungo termine, il reclutamento di giovani, lo scouting e la metodologia di coaching. Tutte attività di consulenza strategica che il City Group fornirà all’Istanbul Basaksehir che però non entrerà a far parte dei club ufficiali del gruppo che al momento sono in tutto già 13, tra cui Palermo e Girona.

Proprio il club rosanero, pertanto, potrebbe usufruire di questa nuova partnership e avere il suo nuovo numero nove per la prossima stagione. Si tratterebbe proprio del Pistolero Piatek che sarebbe contento di tornare in Italia. L’affare si farà, però, soltanto ad una condizione: il Palermo dovrà tornare necessariamente in Serie A.