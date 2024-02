Sarri, crolla la quota del passaggio del turno in Champions | Tutta colpa del nuovo infortunio: la reazione di Harry Kane

Dopo la bella vittoria all’andata i biancocelesti possono provare l’impresa e in casa Bayern c’è un altro problema.

Nei primi quattro ottavi di finale, di cui si sono disputate le gare di andata tra martedì e mercoledì scorso, c’è stata una grande, grossa sorpresa rispetto ai pronostici della vigilia. La Lazio, infatti, è riuscita a battere il Bayern Monaco per 1-0 grazie al rigore realizzato da Ciro Immobile nel secondo tempo.

Un risultato inaspettato, ma tutto sommato giusto che i biancocelesti si sono guadagnati facendo una partita attenta, ma allo stesso tempo propositiva e facendo male in contropiede alla squadra tedesca. Non solo l’azione del rigore, infatti, la Lazio era già stata pericolosa prima del gol con Luis Alberto e Isaksen.

La squadra di Maurizio Sarri, inoltre, non ha concesso nemmeno un tiro in porta ai bavaresi che si sono resi pericolosi soltanto con alcune invenzioni dei singoli e alcuni tiri dalla distanza che sono finiti fuori di poco. Questo la spiega lunga su come il tecnico toscano abbia preparato la partita e sulla massima applicazione mostrata dei suoi calciatori.

Alla fine dei conti, inoltre, sono i tifosi della Lazio a poter e dover recriminare per il risultato finale visto che, dopo l’espulsione di Upamecano, si poteva provare a fare il secondo gol e i capitolini lo hanno sfiorato in due occasioni nel finale con Felipe Anderson e Pedro.

Bayern, tutti i problemi del momento

Pensando ai pronostici iniziali e a ciò che si diceva due mesi fa, al momento del sorteggio, circa lo squilibrio che c’era tra le due squadre ed i valori in campo, però, i tifosi della Lazio non possono che essere contenti e, comunque andrà a finire il discorso qualificazione, porteranno sempre nel cuore le emozioni della serata dell’Olimpico di mercoledì sera scorso.

Detto questo e riconosciuti i giusti meriti alla Lazio, però, non va dimenticato lo stato attuale delle cose, ma soprattutto il momento pessimo che si sta vivendo in casa Bayern Monaco. Thomas Tuchel è sull’orlo di una crisi di nervi e la sua panchina è a forte rischio. I bavaresi danno la netta impressione di non essere una squadra e nemmeno un gruppo coeso e ben amalgamato.

Bayern, emergenza infortuni. Se ne fa male un altro

Nella gara dell’Olimpico si è visto chiaramente che i calciatori di maggior talento tentano sempre e solo soluzioni individuali e non riescono a giocare con e per la squadra. Altra componente che descrive l’attuale situazione del Bayern sono i giocatori in campo che si mandano a quel paese tra di loro ad ogni errore, invece che incoraggiarsi e aiutarsi a vicenda.

Come se non bastasse, infine, c’è la questione legata agli infortuni. Ci sono tre calciatori della rosa molto importanti che hanno subito infortuni pesanti e non saranno disponibili nemmeno per il ritorno contro la Lazio. Si tratta di Coman, Gnabry e Davies ai quali va aggiunto Sacha Boey. Il terzino sinistro, arrivato a gennaio dal Galatasaray e che comunque all’andata a Roma non è sceso in campo, si è infortunato e probabilmente salterà l’ottavo di ritorno anche lui.