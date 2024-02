Giuntoli, idea dall’Arabia: contattato l’Al-Ittihad di Benzema | Riporta a casa il nazionale italiano: firma l’1 luglio

Il dirigente bianconero vorrebbe arricchire la rosa bianconero con un grosso nome proveniente dall’Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista nel gennaio 2023, ma poi lo hanno seguito in tantissimi. Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic, Milinkovic Savic, Saint Maximin, Seko Fofana, Alex Telles, Mané, Firmino, Malcom, Mahrez, Kessié, Henderson, Fabinho, Laporte, Neymar, Demiral, Ibanez, Barrow, Wijnaldum, Gabri Veiga, Luiz Felipe.

La lista dei calciatori noti o importanti che sono andati a giocare in Arabia Saudita, cedendo alle lusinghe dei ricchissimi proprietari del Medio Oriente, è davvero lunghissima. Tutti affari che si sono conclusi la scorsa estate quando questo prepotente approdo dei sauditi ha sconvolto gerarchie e usanze del calciomercato.

Nella lista, però, come ci si poteva immaginare, non ci sono solo calciatori di età avanzata che hanno preferito chiudere la loro carriera andando a guadagnare tanti soldi in un campionato meno competitivo ed impegnativo. Fanno parte di quella lista i vari Brozovic, CR7, Henderson, Neymar, Kanté e Mahrez.

Ci sono, infatti, anche calciatori come Koulibaly, Milinkovic-Savic, Laporte, Ruben Neves, Kessiè, Firmino ed altri che sono nel pieno della loro maturità calcistica ed avrebbero potuto ancora dare e dire tanto nel calcio europeo e nelle competizioni che contano. Troviamo, inoltre, anche giovani o giovanissimi come Ibanez e Gabri Veiga che hanno tutta la carriera davanti.

Saudi Pro League, realtà in espansione o bluff?

La Saudi Professional League con i suoi soldi, però, è sembrata essere un’isola felice a cui non si può rinunciare e che davvero in pochi – Lukaku, Modric, De Gea, Szczesny e pochi altri – hanno rifiutato. Non sappiamo se questa nuova tendenza continuerà anche nei prossimi mercati estivi e il campionato saudita continuerà ad attrarre grandi campioni fino a diventare uno dei migliori e competitivi al Mondo.

Le prime avvisaglie che probabilmente non sarà così, intanto, sono cominciate ad arrivare nelle settimane scorse. Jordan Henderson, infatti, ha già lasciato l’Arabia, dopo nemmeno sei mesi, ed è tornato in Europa accettando la proposta dell’Ajax. Altri, come Benzema, Laporte e Demiral, sembrano non essersi integrati al meglio e accetterebbero di buon grado un ritorno in Europa.

Mercato, Juve su Luiz Felipe

Farebbe parte di questa lista anche Luiz Felipe che, dopo cinque stagioni alla Lazio, condite da 144 presenze e due gol, era approdato da svincolato al Betis Siviglia, ma durante l’estate scorsa ha accettato la corte dell’Al-Ittihad che lo ha pagato circa 25 milioni di euro. Ora, però, sarebbe desideroso di tornare in Europa e su di lui ci sarebbe l’interesse della Juve.

Cristiano Giuntoli, infatti, dopo essersi assicurato Tiago Djalo dal Lille durante la finestra invernale di mercato, vorrebbe rinforzare ulteriormente la difesa con l’italo-brasiliano. I bianconeri devono sostituire il partente Alex Sandro e potrebbero salutare anche i vari Rugani e De Sciglio. Luiz Felipe sembra essere uno dei nomi nella lista della Juventus.