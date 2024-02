Mi avete preso per farmi fare la muffa? | Pioli, lo spogliatoio è in rivolta: stanco di giocare 10 minuti a partita

Arrivato nel mercato di gennaio, il rinforzo del Milan chiede a gran voce più spazio, Stefano Pioli è preoccupato

Solo buone notizie nel giovedì di coppa per il Milan. Nei sedicesimi di finale di Europa League archiviata la pratica Rennes con un sonoro 3 a 0 a San Siro grazie alla doppietta di testa di Loftus-Cheek e il bel tiro dal limite di Rafa Leao. Una prova di grande forza quella dei rossoneri che continuano così il proprio rendimento ad alti livelli in questo inizio di 2024 che sta avendo dei benefici anche in campionato.

In Serie A, infatti, il Milan si è avvicinata al secondo posto, occupato dalla Juventus, e distante adesso solo un punto. Se le chance di entrare nella corsa Scudetto sembrano davvero poche, la crescita della squadra è comunque da sottolineare.

Nel match europeo è tornato in campo, a quasi tre mesi dall’infortunio subito in Champions contro il Borussia Dortmund, Thiaw. Un rientro prezioso per il reparto arretrato di Stefano Pioli. Per lui una mezz’ora in campo, prendendo il posto di Simon Kjaer.

Il 28 novembre scorso a San Siro l’ex Schalke si era procurato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, il suo rientro era previsto a marzo ma il recupero è stato più rapido del previsto.

Gabbia è tornato dal prestito ma adesso rischia la panchina

Con Thiaw nuovamente a disposizione del tecnico emiliano, aumenta il malumore di Gabbia, tornato al Milan dal prestito in Liga al Villareal nel mercato di gennaio per far fronte all’emergenza difensiva dei rossoneri, che hanno buttato nella mischia anche il giovane talento della Primavera Simic.

Per il centrale un buon rendimento, condito anche dalla decisiva rete sul campo del Frosinone, ma adesso rischia di perdere il posto da titolare dato il recupero di Thiaw, davanti nelle gerarchie di Pioli. A rincuorarlo i numerosi impegni ravvicinati che renderanno necessario il turnover.

Il Milan vuole vincere l’Europa League, ha le carte in regola per provarci

Insieme al Liverpool e al Bayer Leverkusen, il Milan si candida tra i club favoriti alla conquista dell’Europa League, data anche la storia internazionale del club. Un trofeo consentirebbe ai rossoneri di rivalutare completamente questa stagione e a Pioli di essere automaticamente riconfermato alla guida della squadra.

La qualificazione alla prossima Champions League già messa in cassaforte, con ben 10 punti di distacco dal quinto posto, farà concentrare le energie fisiche e mentali della squadra ai match europei.