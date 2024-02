Incredibile ma vero: ceduto con effetto immediato a mercato chiuso | Sommer ci rimane male, addio alla Serie A

Inter, Sommer ha ricevuto la notizia poche ore fa. La cessione è stata confermata. Il giocatore lascia la Serie A e vola all’estero.

Reduce dalla sofferta vittoria di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ricevere, tra le mura amiche di San Siro, la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione del posticipo di domenica 4 febbraio in programma alle 20.45.

Una sfida, quella tra nerazzurri e bianconeri, valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, che i primi saranno ovviamente chiamati a vincere per portare a quattro i punti di distanza dal secondo posto della Vecchia Signora.

Quattro punti che, come spesso sottolineato in queste ore, per i meneghini potrebbero diventare potenzialmente sette in caso di successo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 21esima giornata, fissato per il prossimo 28 febbraio.

Una gara, quella contro la formazione orobica del tecnico piemontese, che, non disputata due settimane fa a causa degli impegni in Supercoppa Italiana contro Lazio e Napoli, arriverà al termine di un piccolo tour de force che vedrà la Beneamata affrontare in fila, subito dopo la Juventus, Roma, Salernitana, Atletico Madrid e Lecce.

Inter, saracinesca Sommer: 28 partite disputate, 18 cleen sheet

Se l’Inter occupa attualmente il primo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, il merito è anche di Yann Sommer. Arrivato all’ombra nerazzurra della Madonnina lo scorso 7 agosto, al termine di un’operazione da sei milioni di euro che la società milanese ha versato nelle casse del Bayern Monaco, il portiere svizzero non ha assolutamente deluso, almeno per ora, quelle che erano le aspettative dei tifosi interisti.

Aspettative, confermate a suon di ottime prestazioni, che hanno visto l’estremo difensore elvetico chiudere senza subire reti ben 18 partite sulle 28 complessivamente disputate fin qui tra Serie A (21), Champions League (cinque) e Supercoppa Italiana (due).

Inter, il giovane Botis torna in Grecia: trovato l’accordo con l’Olympiakos

È notizia di poche ore fa la cessione all’Olympiacos, da parte dell’Inter, del giovane portiere Nikolaos Botis. Ex estremo difensore della formazione Primavera nerazzurra, il giocatore ellenico era stato inizialmente ceduto in prestito in Serie C al Monopoli il quale, però, vista la sua non centralità nei piani tecnico-tattici della squadra, ha deciso di rispedirlo subito al mittente senza troppi complimenti.

Un’esperienza amara, quella pugliese per il classe 2004 che, tornato a Milano con zero presenze ufficiali con la maglia biancoverde addosso, ha quindi deciso di interrompere anzitempo il proprio rapporto con la società meneghina la quale, accolta la sua richiesta, gli ha consentito di firmare, da svincolato, per i connazionali dell’Olympiakos. Dopo quattro anni passati in Italia, il 19enne nato a Larisa è pronto a ripartire, si spera con maggiore fortuna, dalla squadra più titolata di Grecia.