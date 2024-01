Con l’Inter vinse lo scudetto da ministro della difesa | Ora è stato licenziato per giusta causa: prestazioni insufficienti

Vinse lo scudetto con l’Inter, ora è rimasto senza squadra. Il licenziamento è arrivato pochi giorni fa. Tornerà immediatamente in Italia.

Tornata in Italia subito dopo il trionfo in finale di Supercoppa contro il Napoli di Walter Mazzarri, l’Inter di Simone Inzaghi ha già ripreso a lavorare ad Appiano Gentile in vista del match esterno di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella in programma all’Artemio Franchi e valevole per la 22esima giornata di campionato in Serie A, che i nerazzurri disputeranno conoscendo già il risultato della Juventus, impegnata sabato pomeriggio all’Allianz Stadium contro l’Empoli di Davide Nicola.

Un testa a testa fin qui entusiasmante, quello tra piemontesi e meneghini, i quali, separati attualmente da appena un punto (la Beneamata è scivolata in seconda posizione, ma ha una partita in meno rispetto alla Vecchia Signora) sono pronti a regalare una seconda parte di stagione elettrizzante che si spera possa tenere fino all’utlimo col fiato sospeso tifosi e semplici appassionati.

L’Inter resta ovviamente la principale favorita per il successo finale, pur avendo attualmente un punto in meno rispetto al gruppo zebrato, ma la Juventus, dal canto suo, sembra aver finalmente risolto i propri problemi di gioco. Lo scontro diretto, che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’assegnazione dello scudetto, è in programma a San Siro il prossimo 4 febbraio: chi la spunterà? Lo scopriremo tra poco meno di due settimane.

Inter, tre trionfi consecutivi in Supercoppa: eguagliato il Milan di Fabio Capello

Il successo ottenuto lunedì sera a Riad nella finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha permesso all’Inter di Simone Inzaghi di diventare la seconda squadra capace di vincere per tre volte consecutive il trofeo, assegnato, per la prima volta dal 1988, mediante la formula della final four sul modello della Supercoppa di Spagna.

Prima dei nerazzurri, che hanno vinto consecutivamente le edizioni del 2021, 2022, e 2023, c’era riuscito, infatti, solo il Milan di Fabio Capello nella prima metà degli anni ’90, grazie ai successi nelle edizioni del 1992, 1993 e 1994 rispettivamente contro Parma, Torino e Sampdoria.

Mandorlini esonerato dal Cluj: fatale all’ex difensore dell’Inter la sconfitta contro l’ultima in classifica

Colonna portante della difesa dell’Inter campione d’Italia nella stagione 1988-1989, Andrea Mandorlini non è più, da qualche giorno a questa parte, l’allenatore del Cluj. Il club rumeno, infatti, a causa della sconfitta esterna di domenica contro il Botosani, ultimo in classifica, ha deciso di esonerare il tecnico italiano.

Un esonero, dettato anche dallo scivolamento a meno undici dal primo posto della capolista Fcsb, che è poi diventato risoluzione consensuale nelle ore successive. Un’esperienza amara, la seconda alla guida della squadra bianco-bordeaux per il tecnico romagnolo che, pronto a rientrare in Italia, può consolarsi, almeno per ora, con la notizia dell’ingaggio del figlio Matteo da parte del Ravenna, prima in classifica nel girone D di Serie D.