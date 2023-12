Venduto con effetto immediato | Mazzarri comincia l’epurazione: via al veterano scudettato, ora non serve più

Rivoluzione in casa Napoli, tanti potrebbero partire già a gennaio, Mazzarri chiede la cessione di un veterano e reduce dallo Scudetto

La sconfitta casalinga rifilata martedì scorso contro il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona è uno dei punti più bassi raggiunti dal Napoli nelle ultime stagioni. L’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia è arrivata con un pesante 4 a 0 a favore dei ciociari, corsari nel finale grazie a ingenuità della difesa partenopea e a spazi che si sono aperti in contropiede, sfruttati alla perfezione dai giovani talenti della squadra guidata da Eusebio Di Francesco.

Partita in equilibrio fino al 60′, quando sono entrati in campo alcuni titolarissimi, da Osihmen a Kvara, ma quando sembrava imminente il vantaggio napoletano è arrivata la rete del Frosinone da calcio d’angolo e da quel momento i padroni di casa non sono più riusciti a reagire.

Una figuraccia enorme con i tifosi che hanno fischiato la squadra al termine della partita e con Walter Mazzarri che si è scusato in conferenza stampa, sperando che questa batosta possa servire come stimolo per migliorare e crescere in fretta.

Il tecnico livornese è da poco più di un mese tornato sulla panchina del Napoli, a distanza di dieci anni dalla sua prima esperienza, e si è trovato di fronte un gruppo totalmente nuovo e in parte appagato dall’impresa della passata stagione.

Diego Demme in uscita dal Napoli, due club interessati

Proprio per questo motivo già nel mercato di gennaio la rosa potrebbe subire delle significative modifiche, con la conferma solo di chi è davvero pronto a lottare per risollevare le sorti del Napoli. In uscita è sicuramente Diego Demme, ai margini del progetto tecnico.

Il classe ’91 infatti è stato richiesto da Salernitana ed Hellas Verona, ma per ora il giocatore non ha mostrato grande entusiasmo, stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport. Le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni, con la dirigenza che preme verso la destinazione campana.

Mazzocchi o Faraoni i primi nomi in entrata per il Napoli

Infatti il Napoli vorrebbe fare uno scambio per acquistare Mazzocchi, esterno destro classe ’95 che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. L’alternativa al momento è Davide Faraoni, attualmente in forza al Verona.

I due giocatori sono nel mirino anche della Fiorentina con un possibile testa a testa tra i due club, in corsa entrambi per il quarto posto occupato al momento dal Bologna.