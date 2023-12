Lo ha comunicato stamattina a Borse chiuse | Leao proseguirà senza di lui: compromessa la stagione del Milan

Brutte notizie in casa Milan: Leao ha ricevuto la notizia poco fa. Stefano Pioli proverà a mettere una toppa, ma la situazione è complicatissima.

Rientrato stabilmente in gruppo dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato contro il Lecce lo scorso 11 novembre, che gli ha impedito, tra le altre cose, di prendere parte alle successive sfide contro Fiorentina, Borussia Dortmund, Frosinone e Atalanta, Rafael Leao è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle nelle ultime due uscite del 2023 contro Salernitana e Sassuolo.

Due sfide, sulla carta più che abbordabili per il gruppo rossonero, che, reduce dalle due affermazioni consecutive contro Monza e Newcastle, proverà a portare a casa l’intera posta in palio anche contro granata e neroverdi. Chiudere l’anno con sei punti in più in classifica sarebbe infatti il modo perfetto per i meneghini per consolidare non solo il proprio terzo posto in classifica alle spalle di Juventus ed Inter, ma anche la panchina di Stefano Pioli.

Una panchina, quella del tecnico parmigiano, che aveva iniziato a traballare paurosamente soprattutto dopo le disfatte contro Borussia Dortmund e Atalanta, arrivate in malo modo anche a causa della lunga serie di infortuni che nelle ultime settimane hanno fatto riempire l’infermeria di Milanello.

Un’infermeria, quella del centro sportivo del Diavolo, all’interno della quale, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Salernitana, risiedono ancora Thiaw, Kalulu, Caldara, Okafor e Pobega, con gli ultimi due aggiuntisi alla lista proprio domenica scorsa a causa dei problemi muscolari rimediati durante la sfida di campionato contro il Monza.

Milan, servono i gol di Leao: contro la Salernitana, Pioli si affida all’attaccante portoghese

Autore dell’assist che domenica scorsa ha permesso a Jan Carlo Simic di siglare il momentaneo 2-0 sul Monza, Rafael Leao è pronto a scendere in campo tra poche ore nell’importantissimo match contro la Salernitana, in programma alle 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno.

Un match, quello dell’impianto granata valevole per la 17esima giornata di Serie A, nel quale il talento portoghese proverà a ritrovare la gioia di un gol mancante ormai, in gare di campionato, dall’1-0 all’Hellas Verona dello scorso 23 settembre.

Milan, Pobega è stato operato in Finlandia: il centrocampista starà fuori almeno quattro mesi

Uscito al 24′ del primo tempo della sfida di domenica scorsa contro il Monza a causa di un problema muscolare, Tommaso Pobega è stato operato in Finlandia nelle scorse ore per quella che, in seguito agli esami strumentali effettuati dopo la sfida contro la formazione brianzola, è risultata essere una lesione del tendine retto femorale sinistro.

Un’operazione, eseguita dal chirurgo Lasse Lempainen alla presenza del medico del Milan, Dario Donato, i cui tempi di recupero sono stimati in almeno quattro mesi. L’ex centrocampista di Spezia e Torino dovrebbe quindi rientrare nella seconda metà di aprile o in occasione del derby contro l’Inter in programma domenica 21 o, al massimo, per la sfida contro la Juventus della settimana successiva.