Lautaro assente? Una ‘coincidenza’ mi aiuta | Inzaghi senza peli sulla lingua: si infortuna anche il top player dei rivali

Il capocannoniere della Serie A ha subito un infortunio nella gara di Coppa che lo costringerà a star fuori per un paio di partite.

Il responso è arrivato. La paura era tanta, ma alla fine i tifosi dell’Inter possono tirare un grosso sospiro di sollievo anche se non totale. Lautaro Martinez ha accusato un affaticamento muscolare, causato dal dolore all’adduttore avvertito durante gli ultimi minuti regolamentari della sfida di Coppa Italia contro il Bologna, valevole per gli ottavi di finale.

La preoccupazione nasceva soprattutto dal fatto che, nonostante il dolore fosse stato avvertito prima del 90, l’argentino aveva deciso di restare in campo, giocando sul dolore ed uscendo dal rettangolo verde soltanto al 99′ dopo il gol realizzato da Carlos Augusto che aveva permesso ai nerazzurri di sbloccare momentaneamente il risultato.

Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno tranquillizzato un po’ l’ambiente ed hanno confermato che si tratta soltanto di un piccolo problema, un affaticamento che però non deve e non può essere sottovalutato del tutto. Il capocannoniere della Serie A dovrà stare a riposo totale per qualche giorno per poi riprendere a correre piano piano.

Con ogni probabilità, quindi, Lautaro salterà le due sfide di campionato contro Lecce e Genoa, una in programma sabato 23 dicembre e l’altra nella giornata che anticipa Capodanno e chiude il 2023 nerazzurro. Proverà a tornare e a strappare una convocazione, invece, per la sfida contro il Verona che è in programma il prossimo 6 gennaio ed inaugurerà il 2024.

Lautaro, stop dopo 89 partite consecutive

Dopo ben 89 partite giocate consecutivamente con la maglia dell’Inter, tra quelle (quasi tutte) giocate dal 1′ e quelle in cui è entrato dalla panchina, per Lautaro Martinez, quindi, è arrivato il momento di fermarsi e rifiatare un po’.

Un piccolo record quello che aveva stabilito l’argentino che ha avuto nella continuità di partite giocate senza mai fermarsi una delle peculiarità più importanti da quando è all’Inter. Una dote importante, ma ora è arrivato il momento di rifiatare, anche per lui. Simone Inzaghi lo sostituirà con Marko Arnautovic che giocherà al fianco di Thuram e sarà chiamato, per quanto possibile, a non far rimpiangere il Toro.

Lecce, un’assenza pesante per la sfida contro l’Inter

Anche la prossima avversaria dell’Inter, il Lecce di Mister Roberto D’Aversa, dovrà fare i conti con un’assenza importante. Dalla lista dei convocati dei giallorossi, per la sfida in programma sabato pomeriggio a Milano, mancano i nomi di Dermaku e Almqvist.

Pesa soprattutto l’assenza dello svedese che ormai si protrae da un po’ di tempo. L’esterno offensivo del Lecce, infatti, si è fermato lo scorso 10 novembre in allenamento, accusando una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che lo ha costretto al forfait fino ad inizio dicembre. Un quarto d’ora giocato nella sfida del 3 dicembre contro il Bologna e poi una brutta ricaduta che lo tiene ancora ai box e non gli permetterà di partecipare alla trasferta di San Siro.