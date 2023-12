“Come ti viene in mente di postarlo?” | Loftus-Cheek, spunta il video shock: cancellato, ma ormai era troppo tardi

Milan, shock su Tik Tok: il club rossonero l’ha combinata grossa. Il video con Loftus-Cheek rimosso quando ormai era troppo tardi.

La vittoria interna per 3-0 sul Monza di Raffaele Palladino ha portato una ventata d’aria fresca in casa Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions e il conseguente passaggio allo spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League, il club rossonero ha infatti consolidato la propria terza posizione, accorciando sul secondo posto della Juventus, attualmente distante cinque punti.

Un successo importante, quello contro i brianzoli, che se da un lato ha permesso al Diavolo di rialzarsi subito dopo la debacle di Bergamo della settimana scorsa, dall’altro ha purtroppo fatto registrare gli ennesimi infortuni muscolari, occorsi, stavolta, a Pobega e Okafor.

Due infortuni, che dovrebbero tenere fuori entrambi i giocatori per almeno un mese, ai quali si è aggiunta un’altra nota dolente che, pur non riguardando direttamente il campo, ha creato un po’ di scompiglio intorno al club il quale, nelle scorse ore, è finito nell’occhio del ciclone a causa di un video dal contenuto, secondo molti, fraintendibile, pubblicato sul proprio account Tik Tok.

Un video, con protagonista Ruben Loftus-Cheek che fa cadere della neve finta su un pacco regalo rossonero, il quale ha portato molti utenti a interpretare in tutt’altra maniera gli intenti sicuramente in buona fede della società meneghino la quale, ad ogni modo, ha immediatamente rimosso il video per non generare ulteriori polemiche.

Milan, l’incredibile esagerazione dei social ti condanna: quando della neve finta diventa “altro”

“Ma è veroooo???” chiede il giornalista Dario Focardi, “Giuro” risponde l’utente @viasyba: è questo il botta e risposta con il quale i due, nelle scorse ore, hanno commentato su X, in maniera negativamente sorpresa, il video natalizio dal contenuto fraintendibile pubblicato dal Milan sul proprio account Tik Tok.

Un video, come detto, prontamente rimosso dalla società rossonera la quale, a causa di questa non indifferente gaffe, avrebbe ricevuto più di qualche critica da parte di alcuni utenti del noto social network, i quali non avrebbero apprezzato il contenuto del breve filmato con protagonista Ruben Loftus-Cheek. Un breve filmato, in cui della neve finta riversata dal centrocampista inglese su un pacco regalo diventa inequivocabilmente “altro”, che però ha anche indotto molti altri a chiedersi: “ma non starete un po’ esagerando?“.

Serie A e Tik Tok: coppia rivedibile. Il precedente di Osimhen

La gaffe social commessa dal Milan nelle scorse ore non è la prima compiuta da un club italiano su Tik Tok. Come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, il Napoli rischiò quasi di perdere Osimhen lo scorso settembre a causa di un video dai toni particolarmente ironici postato sul noto social network.

Un video, creato con alcune immagini della partita Bologna-Napoli (durante la quale, tra le altre cose, il calciatore nigeriano sbagliò anche un calcio di rigore), in seguito al quale l’ex Lille eliminò dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia azzurra addosso. Una risposta, quella del giocatore, dettata dalla poca delicatezza mostrata in quel momento dal club che, compreso l’errore, rimosse subito il video il quale, sebbene tuttora presente in rete, non sembra, fortunatamente, interessare più a nessuno.