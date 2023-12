Ufficiale: il Napoli non si presenterà | Mazzarri, decisione storica: non ci sono le condizioni per giocare

Il Napoli ha preso la sua decisione: Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri sono d’accordo. La Serie A si prepara ad essere stravolta.

La vittoria casalinga di martedì sera contro il Braga nel sesto e ultimo incontro del gruppo C di Champions League ha portato un po’ di serenità in casa Napoli. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juventus, i partenopei battendo i portoghesi di Artur Jorge hanno infatti riassaporato il piacevole gusto di una vittoria che tra le mura amiche del Diego Armando Maradona mancava addirittura dal 4-1 all’Udinese dello scorso 27 settembre.

Un successo interno, quello contro i friulani al tempo guidati da Andrea Sottil, al quale, tenendo in considerazione solo gli incontri giocati all’ombra del Vesuvio, fece seguito una serie di quattro sconfitte (Real Madrid, Fiorentina, Empoli e Inter) e due pareggi (Milan e Union Berlino), interrotta proprio martedì sera grazie all’affermazione sulla formazione lusitana.

Un rendimento quindi a dir poco altalenante, quello dei campani in questo primo scorcio di stagione, che, tra le altre cose, è costato la panchina a Rudi Garcia il quale, chiamato in estate per sostituire il vincente Luciano Spalletti, non è stato in grado di indirizzare la squadra su quei binari che solo pochi mesi fa l’avevano condotta alla conquista del terzo scudetto della sua storia.

Uno scudetto che, vinto meritamente la scorsa stagione al termine di una cavalcata a dir poco straordinaria, è già stato cancellato dalla lista degli obiettivi stagionali della società dal presidente, Aurelio De Laurentiis il quale, visti gli attuali 14 punti di ritardo sul primo posto dell’Inter, ha già fatto capire di puntare esclusivamente alla qualificazione in Champions League per il terzo anno di fila.

Napoli, salta la sfida col Sassuolo del 21 gennaio: verrà recuperata tra febbraio e marzo

La sfida tra Sassuolo e Napoli, valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, non si disputerà domenica 21 gennaio 2024 come da calendario, bensì in una data non ancora specificata tra febbraio e marzo. Il motivo di tale rinvio è dettato dalla Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio 2024.

Inizialmente prevista per i primi giorni del nuovo anno (dal 4 all’8 gennaio), la manifestazione, rinnovata nel format, vista la partecipazione di quattro squadre (Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina) è stata spostata quasi ufficialmente alla seconda metà del mese di gennaio grazie agli accordi stipulati nelle scorse ore tra arabi e Lega Serie A. Accordi che, arrivati dopo un continuo tira e molla tra le parti, non dovrebbero subire ulteriori modifiche stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Supercoppa Italiana, non solo Sassuolo-Napoli: rinviate ovviamente anche le sfide di Inter, Lazio e Fiorentina

Sassuolo-Napoli, in programma da calendario domenica 21 gennaio 2024, non sarà l’unico match della 21esima giornata di campionato in Serie A ad essere rinviato: visto il nuovo format ideato per assegnare la Supercoppa Italiana, che si disputerà tra Gedda e Riad nei giorni 18 (Napoli-Fiorentina), 19 (Inter-Lazio) e 22 gennaio 2024 (finale), anche le sfide di campionato Bologna-Fiorentina, Inter-Atalanta e Torino-Lazio verranno rimandate a data da destinarsi.

Fissati per una data non ancora specificata tra i mesi di febbraio e marzo, i recuperi delle quattro partite in questione verranno resi noti nelle prossime settimane una volta conosciuti gli impegni europei di tutte e quattro le squadre le quali, com’è noto, sono ancora in corsa in Champions League e Conference League.