Proprio lì dovevi andare? | Tomori, senza Champions non puoi stare: flirt con l’acerrimo nemico

Tomori rischia di salutare il Milan, un top club europeo è interessato al difensore, che adesso pensa a cambiare aria

Milan fuori dalla Champions League nonostante la vittoria in trasferta sul campo di Newcastle di questo mercoledì. Non sono bastati i tre punti per i rossoneri che dovevano sperare nella contemporanea sconfitta del Paris Saint Germain, che invece ha pareggiato in Germania sul campo del Borussia Dortmund, che si è quindi assicurata la vetta del girone.

Sarà Europa League per il Milan, che vede così perdere un importante gruzzoletto che avrebbe potuto investire nel mercato di riparazione di gennaio ma con l’obiettivo magari di arrivare in fondo alla competizione, data la qualità della rosa superiore quasi a ogni compagine che è approdata ai Sedicesimi di finale.

Potenziali rivali anche la Roma e l’Atalanta che hanno superato senza troppi intoppi il girone e che si preparano a dare filo da torcere ai rossoneri e agli altri avversari da febbraio in poi con la fase ad eliminazione diretta.

Per gli uomini di mister Stefano Pioli una delusione che dovrà essere velocemente superata in campionato, data la necessità di accorciare le distanze dall’Inter capolista e dalla Juventus che occupa al momento il secondo posto in classifica.

Il Liverpool ha nel mirino Tomori, possibile partenza per il leader del Milan

Intanto si vocifera un possibile interessamento del Liverpool per Tomori. La squadra di Kloop ha bisogno di un rinforzo in difesa dato l’infortunio pesante capitato a Matip e quello del centrale milanista è un profilo che la società inglese sta valutando.

Interesse anche per Hincapié, in forza al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, futuro tecnico del Real Madrid, e che sta guidando a sorpresa la Bundesliga grazie a un calcio propositivo che ha stupito anche nella passata stagione.

Tomori può chiedere la cessione, il Milan è alle strette

Il Milan e il Liverpool sono stati protagonisti di scontri di prestigio a livello europeo, comprese le due finali di Champions disputate a inizio anni 2000, con una vittoria a testa.

Adesso si fa avanti l’ipotesi di questa possibile operazione di mercato che tiene conto della volontà di Tomori di andare a giocare altrove dopo i risultati deludenti dell’ultimo mese da parte del Milan, chiamato a una maggiore continuità e a un filotto positivo che darebbe morale a un ambiente tiepido.