Incredibile Sinner, gli assegnano lo slam | La nota è arrivata poco fa: Jannik ottiene giustizia

Adesso è ufficiale, per Jannik Sinner la conquista del suo primo Slam sembra ormai scontata, ecco cosa è successo al campione italiano

Annata incredibile per Jannik Sinner. Il tennista è arrivato a giocarsi l’ATP Finals, sconfitto in finale da Nole Djokovic dopo aver dominato il torneo e vinto tutti gli altri avversari, gli otto migliori del mondo, che si sfidavano in questo torneo a loro dedicato e che si è svolto per la prima volta in una Torino gremita per tifare lo sportivo italiano.

La settimana seguente è arrivato invece un traguardo storico. Con i suoi compagni di Nazionale ha riconsegnato all’Italia la Coppa Davis dopo ben 47 anni dall’ultima vittoria della competizione, con la grande esultanza di tutti gli amanti dello sport.

Con questi presupposti si prospetta un futuro radioso per il tennista altoatesino, che a 22 anni ha già numeri da campione e che può puntare alla vetta del ranking, come testimoniano i punti conquistati nella stagione da poco conclusa.

Adesso un momento di meritato riposo prima di ripartire con l’Australian Open che lo vedrà protagonista a gennaio, dando così inizio al tentativo di riuscire per la prima volta nella sua carriera a conquistare uno Slam.

I bookmakers danno fiducia a Sinner, conquisterà uno Slam nel 2024

Le quote dei bookmakers danno fiducia a Jannik, anzi danno per certo la vittoria in uno slam nel 2024. Ma non solo, il dominio nell’ultima parte di stagione e i risultati ottenuti, convincono anche a un azzardo.

Su Sisal, infatti, la conquista di tutti e quattro gli Slam in un anno solare tra il 2024 e il 2026, per Jannik, si gioca a 33. Una quota alta ma non troppo, che testimonia quanto gli amanti del tennis abbiano molte speranze sulle prestazioni di Sinner.

Sinner e Djokovic, accomunati anche dalla fiducia degli scommettitori

La conquista dei quattro tornei Slam nel 2024 da parte del numero uno al mondo Nole Djokovic si gioca a 33, stessa cifra di Sinner, mentre si sale per Alcaraz, offerto a 40. Solo questi tre tennisti possono essere scommessi a riguardo.

Intanto, nel 2024, l’altoatesino cercherà l’assalto al primo titolo Slam, e su Goldbet la conquista di un Major per l’azzurro entro l’anno si gioca a 2,50. Cifra molto bassa, se si considera anche il fatto che al momento non ha raggiunto mai nemmeno la finale in uno dei quattro grandi slam del mondo del tennis.