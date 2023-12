Clamoroso: Boateng torna al Milan | La telefonata ‘nostalgia’ che risolve i problemi di Pioli

I rossoneri continuano ad avere seri problemi tra infortuni e indisponibili e nelle ultime ore sta puntando un’idea davvero clamorosa.

La stagione del Milan nell’ultimo mese e mezzo sta prendendo e pare aver preso davvero una piega disastrosa. Dopo la sconfitta pesante per 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund, che molto probabilmente, a meno di clamorosi miracoli, costerà l’eliminazione dalla Champions League, i rossoneri si ritrovano con un’annata già compromessa.

Le ultime cinque partite di campionato, inoltre, con le sconfitte casalinghe contro Juventus e Udinese, i pareggi con rimonte subite contro Napoli e Lecce, e la sola vittoria contro la Fiorentina, hanno ridimensionato quasi definitivamente le ambizioni Scudetto dei rossoneri che sono scivolati dal primo posto al terzo posto, con sei punti di distacco dalla capolista Inter.

Oltre alle prestazioni in campo che, a parte ad inizio stagione, quasi mai hanno convinto del tutto, il vero problema, che a questo punto appare atavico, della squadra rossonera è quello legato alla situazione infortuni. Da quando c’è Stefano Pioli sulla panchina del Milan gli infortuni, soprattutto a livello muscolare, sono stati davvero tantissimi.

In questa stagione la situazione sta toccando livelli a dir poco tragicomici. Dell’attuale rosa rossonera, infatti, sono soltanto sette i calciatori di movimento che fin qui, in questi primi mesi, non hanno accusato noie, fastidi o infortuni, muscolari e non. Questo dato rende senz’altro l’idea del grave problema che si vive a Milanello.

Milan, difesa in seria emergenza infortuni

Nell’ultimo match di Champions contro il Borussia Dortmund, inoltre, sembra esserci stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Uno scatto per recuperare palla ad inizio secondo tempo, infatti, ha messo “KO” Malick Thiaw che ha dovuto lasciare il campo, toccandosi i flessori della coscia.

La diagnosi parla di severa lesione e stop che si protrarrà almeno fino a febbraio. Il Milan deve già fare i conti, in quella zona di campo, con i gravi infortuni occorsi anche a Kalulu, Pellegrino, Caldara e i continui guai fisici di cui soffre Simone Kjaer. Al momento, quindi, l’unico centrale difensivo a disposizione è Fikayo Tomori. Contro il Frosinone, nella sfida di sabato sera di campionato, Pioli dovrebbe dare fiducia al giovane centrale della Primavera, Simic che già in estate, nel precampionato, era stato impiegato in prima squadra.

Difesa, il Milan pesca dagli svincolati?

Aspettando gennaio ed il mercato invernale, però, se Simic non dovesse dare le giuste garanzie, il Milan potrebbe essere costretto ad attingere dal mercato degli svincolati per arginare questo problema e l’emorragia di centrali difensivi.

Tra gli svincolati figura un ex Campione del Mondo e d’Europa, Jerome Boateng. Il tedesco, fratello dell’ex del Milan, Kevin Prince, non ha più trovato squadra dopo l’esperienza al Lione e potrebbe essere una soluzione provvisoria per dare a Pioli un centrale di esperienza che possa affiancare Tomori fino al rientro degli infortunati o al mercato di gennaio.