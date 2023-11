Il nuovo Stam in Serie A | Firma e visite mediche per i nerazzurri: 20 milioni di euro

Il colpo per sistemare il reparto difensivo arriva dall’Ajax. L’offerta è pronta, si sta solo aspettando che apra il mercato invernale.

Sono trascorsi sedici anni dall’ultima volta in cui Jaap Stam ha calcato i campi di calcio, ma ancora oggi viene ricordato come uno dei difensori migliori e più iconici degli anni ’90 e 2000. Ha legato il suo nome a quattro squadre in particolare – PSV, Manchester United, Lazio e Milan – e con tutte queste è riuscito a vincere almeno un trofeo (15 in totale).

I suoi interventi in campo, la sua imponente stazza fisica, le sue vittorie – in particolar modo il treble vinto a Manchester – sono iconici, ma probabilmente meno dell’aura di forza che lo circondava, che incuteva timore solo a fissarlo. Un inconsiderato Pietro Parente lo capì a proprie spese, un pomeriggio di dicembre 2004, quando ingenuamente provò a colpire l’olandese. La reazione che ne conseguì entrò, a suo modo, nella storia del calcio.

Insieme a lui sembra che si sia ritirato un certo modo di interpretare il ruolo del difensore. Stam apparteneva alla vecchia guardia, quei difensori cresciuti senza che fosse importante che sapessero giocare il pallone, bastava che sapessero fermare gli avversari.

Un concetto antiquato e che poco si sposa con il calcio di oggi, nel bene e nel male. Fatto sta che oggi sarebbe molto difficile immaginarsi in campo un difensore con queste caratteristiche e cattiveria agonistica, capace di farsi ricucire un sopracciglio a bordocampo senza fare una smorfia.

Nuovo talento

Quando un giocatore iconico si ritira, il mondo è alla ricerca dei suoi eredi. Lo stesso accade con lui, ogni qualvolta sulla scena spunta un difensore olandese promettente. Difficile che nasca un nuovo Stam, ma l’Eredivise negli ultimi anni sta lanciando difensori di grande talento, forse come mai prima d’ora, almeno così in serie.

Uno dei migliori in prospettiva – se non il migliore – non è olandese, ma croato. Si tratta di Josip Sutalo, il classe 2000 che l’Ajax ha acquistato in estate dalla Dinamo Zagabria per circa 20 milioni di euro. Una cifra importante che rientra in una campagna trasferimenti importante da parte dei Lancieri, che però non si sta rispecchiando in campo in termini di risultati.

Mercato

Ecco perché già a gennaio il difensore, che ha mercato, potrebbe essere sacrificato per rientrare nella cifra investita. E secondo La Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe il forte interessamento dell’Atalanta.

La squadra di Gasperini aveva stanziato un budget importante già in estate per un centrale, che alla fine non è arrivato. Il croato potrebbe rappresentare quell’occasione che a Zingonia stavano aspettando. Per strapparlo all’Ajax sarà necessaria almeno la stessa cifra spesa in estate per portarlo ad Amsterdam: 20 milioni.