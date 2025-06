Juventus rilancia per Sancho: video-call decisiva con il Manchester United

I bianconeri intensificano i contatti per portare Jadon Sancho a Torino, sfidando Napoli e altri pretendenti nel mercato estivo.

Nuovo round di trattative decisivo

La Juventus ha fissato per mercoledì 25 giugno una video-call con il Manchester United per approfondire la fattibilità dell’operazione legata a Jadon Sancho. Dopo un primo sondaggio esplorativo e conversazioni con l’entourage del giocatore, il club bianconero punta ora a verificare costi, modalità e tempistiche per chiudere eventualmente l’affare . Sancho era già stato in cima alla lista estiva del 2024 bianconero, e ora torna a emergere come obiettivo concreto, con l’Interesse che si estende anche al Napoli .

Più candidati, strategia articolata

Oltre a Sancho, la Juventus sta esplorando altre piste offensive per rinforzare l’attacco: nome caldo è quello di Jonathan David, contattato nei giorni scorsi . Sul fronte dell’esterno inglese, il pressing è ora incalzante: il Manchester United ha svalutato il suo valore, considerandolo fuori dai piani di Ruben Amorim . Dunque, la Juve si prepara a una trattativa articolata: studia opzioni di finanziamento, possibili inserimenti di contropartite tecniche e, soprattutto, intende battere sul tempo la concorrenza interna alla Serie A.