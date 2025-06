Inter in uscita, Taremi verso il Fulham: via libera per l’erede di Højlund

Intermediari al lavoro per trovare una nuova destinazione all’attaccante iraniano: sullo sfondo spunta il Fulham mentre si lavora sul sostituto.

Taremi tagliato fuori: pista inglese in agguato

Mehdi Taremi è ormai destinato a lasciare l’Inter. Arrivato dal Porto a parametro zero, l’attaccante non ha soddisfatto le aspettative e oggi – sotto la pressione di Oaktree – viene considerato un peso ingombrante da smaltire prima di acquisire un nuovo centravanti. Anche il mancato viaggio dell’attaccante con la squadra in America è significativo: bloccato inizialmente a Teheran per motivi personali, ora ha ristabilito le comunicazioni, rendendo imminenti i contatti con il club per definire la sua partenza .

Intermediari sono già operativi per individuare la destinazione ideale: oltre alla Turchia, l’ipotesi più concreta è quella del Fulham, club inglese pronto a investire su un prestito con obbligo di riscatto. Nessuna proposta ufficiale è ancora arrivata, ma il dialogo è attivo e volto a trovare un’intesa che soddisfi sia l’Inter sia il giocatore .

Attacco blindato: occhi puntati su Højlund e alternative

Lo stipendio di Taremi (circa 3,5 milioni netti per due anni) grava sul bilancio nerazzurro; per questo l’Inter pensa a un trasferimento in prestito obbligatorio, in modo da alleggerire i costi e liberare spazio per un nuovo bomber .

Il nome principale resta Rasmus Højlund, attualmente al Manchester United. Ausilio sta lavorando a un prestito, ma la richiesta dei Red Devils rende necessarie anche alternative. Per questo, il club milanese sta sondando nuovi profili offensivi che possano garantire gol e impatto immediato .

Una volta definito il destino di Taremi, l’Inter potrà concentrarsi concretamente sui nomi per rinforzare l’attacco nel mercato estivo.