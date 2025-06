Inter punta Rovella: rovente duello per il centrocampista della Lazio

I nerazzurri preparano un’offerta da 40 milioni per assicurarsi il regista classe 2001 – ma in biancoceleste resta saldo il veto del patron.

Trattativa avviata, ma serve più di un’offerta

L’Inter ha messo nel mirino Nicolò Rovella come possibile erede di Hakan Calhanoglu, in bilico fra restare o trasferirsi al Galatasaray. Il club nerazzurro avrebbe fatto pervenire tramite l’agente del giocatore la disponibilità ad investire circa 40 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista della Lazio, come riportato da Il Messaggero. Il termine “offerta ufficiosa” resta la parola d’ordine, ma il pressing interista si fa intenso e concreto.

Il patron biancoceleste Claudio Lotito, però, non intende abbassare la guardia. Sul tavolo grava una clausola rescissoria da 50 milioni, cifra che Lotito si aspetta venga corrisposta per liberare il ragazzo. A suo avviso, 40 milioni non bastano per cedere un elemento così centrale nel progetto di Sarri.

Tifosi interisti sperano, Lazio blinda

Rovella, in prestito biennale da Juventus fino al 2028, ha collezionato 33 presenze in campionato e altrettante tra Coppa Italia ed Europa League, dimostrando di essere una pedina imprescindibile nel centrocampo laziale. Maurizio Sarri lo considera uno di quelli che non può mancare, mentre Lotito si dice pronto a trattare solo al costo della clausola.

Ancora aperta la partita dello scambio: l’Inter avrebbe valutato Davide Frattesi o Asllani come possibili contropartite per rendere l’operazione più appetibile alla Lazio, anche alla luce del vincolo imposto dall’indice di liquidità sui trasferimenti in entrata. Intanto, Sarri e il direttore Fabiani continuano a monitorare la situazione internamente: la permanenza di Rovella potrebbe essere un tassello fondamentale per il nuovo centrocampo biancoceleste.