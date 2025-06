Milan, l’erede di Theo era già in casa: Kerkez vola verso la Premier

Mentre Hernandez si avvicina all’addio, il club rossonero scopre di aver perso un prezioso talento interno: Milos Kerkez spicca e costa 45 milioni.

La cessione dimenticata che brucia

Il Milan si ritrova a rincorrere se stesso: Theo Hernandez è sul punto di partire per l’Al-Hilal e la dirigenza è alla ricerca di un sostituto. Eppure, nel recente passato, aveva già lasciato andare il suo possibile erede interno. Parliamo di Milos Kerkez, terzino sinistro nato nel 2003, cresciuto nel settore giovanile rossonero senza esordire in prima squadra. Ceduto nel 2022 all’AZ Alkmaar per soli 2,7 milioni, ha poi raggiunto il Bournemouth nel 2023 per circa 17,9 milioni. Ora il Liverpool lo acquisterà per una cifra stimata tra 45 e 50 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro.

Un rimpianto da milioni

Kerkez ha dimostrato tutto il suo valore in Premier: 2 gol, 6 assist in 41 presenze, ruolo da titolare e inserimento nella lista Golden Boy 2023. Il Bournemouth lo valuta oggi fino a 60 milioni di euro, e su di lui si sono posati occhi importanti da Liverpool, Manchester United e Real Madrid.

Il Milan, invece, ha scelto di lasciar partire un prospetto già paragonato a Theo e dotato di grande velocità, capacità di spinta e cross precisi. Un errore in termini di gestione interna: quel giovane acquistato per 200 mila euro dallo Győri ETO nel 2021, oggi vale decine di milioni.

Con questa brillante escalation da cortometraggio bianco‑rosso alle vetrine di Anfield e Old Trafford, il caso Kerkez rappresenta un’occasione mancata da parte del Milan: un errore che oggi si paga a caro prezzo, nel momento in cui cerca frettolosamente l’erede di Theo?