Kolo Muani: “Vorrei restare alla Juve, del Chelsea non so nulla”

Il centravanti francese frena le voci inglesi: felice di Torino, concentrato sul Mondiale per Club, il suo futuro si deciderà a torneo concluso.

Juventus al centro, Premier sullo sfondo

In prestito dal PSG, Randal Kolo Muani ha lanciato un messaggio chiaro prima dell’ultimo impegno al Mondiale per Club: “Del Chelsea non so nulla. Sto pensando solo a questo torneo, dopo vedremo. Se dipendesse da me, resterei qui: mi sento benissimo”.

Intanto, i tabloid inglesi rilanciano l’interesse di Chelsea e Manchester United per assicurarsi il cartellino del francese, almeno secondo L’Équipe . Tuttavia, Juve e PSG stanno già avviando colloqui per prolungare il prestito fino al 2026, con una possibile opzione di riscatto in estate.

Complicità con Yildiz e fiducia da Tudor

Arrivato a Torino a gennaio, Kolo Muani ha trovato subito feeling con Kenan Yildiz e il progetto di Tudor: “Kenan è di un’altra categoria, giocare con lui è pura magia… È un piacere”, ha aggiunto.

Ha inoltre analizzato la prestazione contro il Wydad: “Loro hanno accorciato l’avvio, ma siamo stati bravi a resistere e chiudere la partita. Ora c’è il Manchester City, una grande sfida che vogliamo preparare bene”