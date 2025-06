Nico Williams verso il Camp Nou: raggiunto l’accordo economico con il Barça

Dopo un lungo corteggiamento, l’esterno dell’Athletic avrebbe firmato un contratto biennale con i blaugrana, mentre i negoziati con Bilbao proseguono per sbloccare la clausola.

Intesa totale sul piano economico

Il giovane talento spagnolo, classe 2002, avrebbe trovato un’intesa completa con il Barcellona su un contratto biennale esteso fino al giugno 2031, con un ingaggio netto annuale compreso tra i 7 e gli 8 milioni di euro, secondo le fonti di mercato. L’accordo riflette l’apprezzamento del club catalano per le qualità tecniche dell’ala basca, abile sia nei gol – 31 finora in prima squadra – sia negli assist (30 in 167 presenze).

Il Barcellona sembra disposto a fare uno sforzo significativo per assicurarsi un profilo giovane ma già affermato, pagando vicino alla clausola rescissoria prevista per l’Athletic, stimata attorno ai 58‑62 milioni di euro.

Trattativa con l’Athletic e ostacoli normativi

Nonostante l’intesa col giocatore, resta aperto il fronte con l’Athletic Bilbao. Il club basco non intende concedere sconti sulla clausola e chiede il pagamento integrale, senza rateizzazione . Inoltre, la dirigenza di Bilbao sta lavorando a un’offerta migliorativa per prolungare il contratto di Nico fino al 2027, con un aumento salariale e una clausola al rialzo, pur consapevole del forte interesse del Barça, Bayern Monaco e club inglesi.

Sul versante blaugrana, persiste il nodo del fair play finanziario: il club catalano dovrà liberare risorse economiche attraverso cessioni importanti o soluzioni di prestito, sfruttando anche il recente miglioramento del rating creditizio ottenuto da DBRS Morningstar.

Il pressing del Barcellona continua: Deco, direttore sportivo, avrebbe già incontrato il giocatore a Ibiza per accelerare le trattative. Mentre Nico – stimolato anche dai compagni blaugrana nella Nazionale spagnola – sembra pronto a percorrere una nuova tappa della carriera, la palla passa ora ai club, in primis all’Athletic, che potrebbe resistere fino all’ultimo minuto. È atteso a breve un passo decisivo: o l’Athletic accetta l’operazione, o il Barça dovrà trovare le risorse alternative per chiudere.

In conclusione, il colpo Williams resta in bilico tra entusiasmo sportivo e necessità economiche: il mercato catalano osserva con attenzione, in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare il volto dell’attacco Barça e ridisegnare il futuro dell’esterno basco.