Inzaghi: “Ho dato tutto all’Inter, ma era il momento di dirsi addio”

Il tecnico lascia i nerazzurri dopo quattro stagioni intense: “È stata una scelta difficile, ma la più giusta per tutti”

Un addio meditato, nel rispetto reciproco

Dopo un ciclo durato quattro anni, Simone Inzaghi saluta l’Inter con parole dense di gratitudine e consapevolezza. Il tecnico ha spiegato che la decisione di separarsi è maturata con lucidità, in pieno accordo con la società, e senza alcuna frizione. Nonostante il dispiacere per un addio doloroso, ha definito questa scelta come la più corretta per entrambe le parti. Inzaghi ha respinto ogni accusa legata a presunti accordi con l’Al-Hilal prima della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, affermando di aver mantenuto l’impegno fino all’ultimo giorno con serietà e professionalità. L’incontro finale con la dirigenza e con il presidente Marotta ha sancito la fine di un percorso fatto di vittorie, ma anche di grandi pressioni, confermando che nessuno, nemmeno l’allenatore, è più importante della storia e del progetto dell’Inter.

“Ogni giorno vissuto per il club”

Nel suo messaggio d’addio, Inzaghi ha voluto ringraziare tutto l’ambiente interista, parlando dell’Inter come di una seconda famiglia. Ha sottolineato come ogni giornata sia stata dedicata interamente alla squadra, dal primo pensiero del mattino all’ultimo della sera. A conferma della serietà del suo approccio, ha deciso di rinunciare all’ultimo anno di contratto senza pretendere alcuna buonuscita, un gesto che dimostra quanto il rispetto per il club e per il ciclo appena concluso siano stati messi al primo posto. “Ero stanco, mancava l’energia per ripartire più forte”, ha ammesso con onestà, lasciando trasparire la consapevolezza che il tempo del cambiamento fosse arrivato. Ora Inzaghi si prepara ad affrontare una nuova avventura sulla panchina dell’Al-Hilal, con l’obiettivo di portare il club saudita al vertice mondiale in vista del prossimo Mondiale per Club. Ma il saluto all’Inter resta colmo d’affetto, tra emozione e orgoglio per un cammino che ha segnato una parte importante della sua carriera.