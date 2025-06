Seattle e Madrid si giocano tutto: prima sfida cruciale al Mondiale per Club

Sounders e Atleti scendono in campo al Lumen Field per risalire la classifica dopo un avvio deludente e continuare a sognare gli ottavi.

Sfida di rigore: orario, diretta e dove seguirla

Venerdì 20 giugno 2025, alle 00:00 (CEST), Seattle Sounders e Atletico Madrid si affrontano nella seconda giornata del Girone B del Mondiale per Club al Lumen Field, uno degli stadi più “chiassosi” al mondo . Entrambe le squadre arrivano con un ko alle spalle: i padroni di casa hanno ceduto 2‑1 contro il Botafogo, mentre i colchoneros sono stati travolti 4‑0 dal Paris Saint‑Germain.

Il match sarà trasmesso in diretta gratuita su DAZN. In Italia gli appassionati potranno seguirlo da smart TV, smartphone, browser o console. Mediaset offrirà una replica in differita su Cuatro/Via Mitele alle 12:00 del giorno seguente. Negli Stati Uniti DAZN garantirà la visione in inglese e spagnolo alle 18:00 ET (15:00 PT).

Possibili formazioni e strategie tattiche

Seattle Sounders (4‑2‑3‑1)

Probabile formazione: Frei in porta; A. Roldan, Ragen, Kim, Tolo in difesa; Cristian Roldan e Vargas a centrocampo; Ferreira, Rusnák, Kent sulla trequarti; Musovski unica punta. Per Schmetzer, sarà fondamentale trovare solidità difensiva e sfruttare la spinta del pubblico locale.

Atlético Madrid (4‑4‑2)

Diego Simeone potrebbe rivoluzionare l’assetto: Oblak tra i pali; Llorente, Le Normand, Giménez (al posto dello squalificato Lenglet) e Galán in difesa; centrocampo di contenimento con Giuliano, De Paul, Barrios e Gallagher; in attacco Sorloth e Álvarez, con Griezmann destinato alla panchina.

Il tecnico argentino punta a un collettivo più aggressivo, capace di rispondere al pressing del PSG e di battere in velocità in transizione.

Importanza della partita e scenari a seguire

Questo incontro rappresenta un bivio per entrambe le compagini: il vincitore farà un passo decisivo verso gli ottavi, mentre il perdente rischierà una battuta d’arresto pesante nel gruppo “della morte”, che comprende PSG e Botafogo .

Il Lumen Field, noto per il suo ambiente infuocato (con punte fino a quasi 140 dB), sarà un fattore chiave: Seattle spera di capitalizzare la sua spinta, mentre l’Atletico dovrà mantenere la calma e gestire l’avversità esterna.

In sintesi, un match da non perdere: tensione altissima, strategie a confronto e una posta in palio che potrebbe rivelarsi decisiva. Preparatevi a tifare… o a rimpiangere.