Serie A 2025/26: rivoluzione sulle panchine tra conferme e nuovi volti

Il campionato italiano si prepara a una nuova stagione con numerosi cambi alla guida tecnica delle squadre, tra ritorni eccellenti e novità sorprendenti.

Inter e Milan cambiano guida, Allegri torna in rossonero

L’Inter ha ufficializzato la separazione da Simone Inzaghi dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il tecnico, che ha guidato i nerazzurri per quattro stagioni, ha accettato l’offerta dell’Al Hilal. Per la sua successione, il club valuta diversi profili, tra cui Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como, e Roberto De Zerbi.

Il Milan, invece, ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Massimiliano Allegri, che torna dopo undici anni. Il tecnico livornese ha firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno, con l’obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano.

Le altre panchine: conferme, ritorni e situazioni da definire

Il Napoli ha confermato Antonio Conte alla guida della squadra, dopo aver conquistato lo Scudetto. Il tecnico ha ricevuto garanzie sul rafforzamento della rosa, con l’arrivo imminente di Kevin De Bruyne e un budget di 150 milioni di euro per il mercato estivo.

La Lazio ha annunciato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore, a un anno dalle sue dimissioni. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno.

Alla Fiorentina, Raffaele Palladino ha rassegnato le dimissioni, lasciando vacante la panchina. Tra i candidati per la successione ci sono Stefano Pioli, Daniele De Rossi e Francesco Farioli.

L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, che ha lasciato il club dopo nove anni. Tra i nomi in lizza ci sono Thiago Motta, Raffaele Palladino e Ivan Juric.

Il Bologna ha confermato Vincenzo Italiano alla guida della squadra, dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League.

La Juventus ha deciso di proseguire con Igor Tudor come allenatore, almeno fino al Mondiale per Club. Il tecnico croato ha preso il posto di Thiago Motta, esonerato a marzo.

Il Genoa ha confermato Patrick Vieira, subentrato a stagione in corso, mentre il Parma prosegue con Cristian Chivu. Il Cagliari, dopo la salvezza ottenuta con Davide Nicola, potrebbe cambiare guida tecnica, con Fabio Pisacane tra i possibili sostituti.

Infine, il Pisa, neopromosso in Serie A, valuta il futuro di Filippo Inzaghi, con Davide Ancelotti tra i candidati per la panchina.