Roma, Gasperini al lavoro: Ghisolfi e Ranieri pronti a soddisfare le richieste del nuovo tecnico

Il tecnico piemontese, appena sbarcato nella Capitale, ha delineato le priorità di mercato: difensori centrali, un centrocampista e un attaccante per plasmare la nuova Roma.

Incontro con la dirigenza e prime indicazioni

Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma e ha subito avviato i primi colloqui con la dirigenza giallorossa. Accompagnato dal vice Tullio Gritti, il tecnico ha incontrato Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi per discutere delle strategie di mercato e delle esigenze per la prossima stagione. Tra le priorità indicate, l’acquisto di almeno due difensori centrali, un centrocampista e un attaccante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Obiettivi di mercato e nomi sul taccuino

Per la difesa, Gasperini ha espresso interesse per giocatori come Beukema e Lucumí del Bologna, oltre a Balerdi del Marsiglia, sebbene quest’ultimo abbia una valutazione elevata. In attacco, i nomi di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic sono tra quelli considerati per rinforzare il reparto offensivo.

Il tecnico ha anche manifestato il desiderio di portare a Roma alcuni dei suoi ex giocatori, come Mario Pasalic, anche se il centrocampista croato sembra orientato a rinnovare con l’Atalanta.

Preparazione e prossimi passi

La Roma prevede di iniziare la preparazione estiva intorno al 10 luglio presso il centro sportivo di Trigoria, con una successiva fase di ritiro in Inghilterra, a Burton, all’inizio di agosto. Gasperini sta anche valutando i giovani talenti della Primavera, in collaborazione con l’allenatore Gianluca Falsini, per integrare nuovi elementi nella rosa.

Con l’arrivo di Gasperini, la Roma si appresta a vivere una nuova fase, puntando su un mix di esperienza e giovani promesse per tornare a competere ai massimi livelli.