Inter, inizia la corsa al nuovo allenatore: Fabregas e De Zerbi in pole

Dopo l’addio di Inzaghi, l’Inter accelera per trovare il nuovo tecnico in vista del Mondiale per Club

Inzaghi saluta, l’Inter volta pagina

La separazione tra Simone Inzaghi e l’Inter è ufficiale. Dopo quattro stagioni ricche di successi, tra cui uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, il tecnico piacentino ha deciso di lasciare la guida dei nerazzurri. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, che ora si trova a dover individuare rapidamente un sostituto, considerando l’imminente impegno nel Mondiale per Club, con la partenza per Los Angeles prevista per l’11 giugno.

I candidati per la panchina nerazzurra

In cima alla lista dei possibili successori c’è Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como. Lo spagnolo ha impressionato nella sua prima stagione in Serie A, portando la squadra neopromossa a un sorprendente decimo posto. Tuttavia, Fabregas è anche co-proprietario del club lariano, il che potrebbe complicare le trattative. Nonostante ciò, l’Inter ha già avviato contatti concreti con lui.

Un’altra opzione è Roberto De Zerbi, attualmente alla guida del Marsiglia. Il tecnico italiano ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club francese, ma i rapporti non sempre idilliaci con la dirigenza potrebbero favorire un suo ritorno in Italia. De Zerbi è noto per il suo calcio offensivo e propositivo, caratteristiche che potrebbero adattarsi bene alla rosa dell’Inter.

Tra le alternative, emergono anche i nomi di Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, e Christian Chivu, ex difensore nerazzurro e ora tecnico del Parma. Entrambi rappresentano profili giovani e con una forte identità, ma al momento sembrano essere opzioni meno prioritarie.

La dirigenza dell’Inter, guidata da Giuseppe Marotta, è determinata a chiudere la questione allenatore nel più breve tempo possibile, per permettere al nuovo tecnico di preparare adeguatamente la squadra in vista del debutto nel Mondiale per Club.