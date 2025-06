Norvegia-Italia: debutto azzurro nelle qualificazioni mondiali

All’Ullevaal Stadion di Oslo, l’Italia affronta la Norvegia per iniziare il cammino verso i Mondiali 2026

Inizio cruciale per gli Azzurri

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 20:45, l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo a Oslo contro la Norvegia, dando il via al proprio percorso nelle qualificazioni per il Campionato del Mondo 2026. La partita, valida per il Gruppo I, vedrà gli Azzurri affrontare una Norvegia già a punteggio pieno dopo le vittorie su Moldavia e Israele, con nove reti all’attivo. Solo la prima classificata del girone accederà direttamente alla fase finale, mentre la seconda dovrà affrontare i playoff.

Probabili formazioni e trasmissione

La Norvegia, guidata da Ståle Solbakken, dovrebbe schierarsi con un 4-4-2: Nyland tra i pali; difesa composta da Ryerson, Ajer, Ostigard e Wolfe; centrocampo con Odegaard, Berge, Berg e Schjelderup; in attacco la coppia Haaland-Sorloth.

L’Italia, invece, potrebbe optare per un 3-5-1-1: Donnarumma in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Gatti e Bastoni; a centrocampo Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali e Udogie; Raspadori alle spalle di Kean.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.