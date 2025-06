Federico Chiesa: “Juventus nel cuore, ma ora penso al futuro. Allegri al Milan? Una grande opportunità”

L’attaccante del Liverpool riflette sul suo passato bianconero, elogia l’esperienza in Premier League e commenta i ritorni di Allegri e Conte in Serie A

Un bilancio positivo nonostante le difficoltà

Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, ha condiviso le sue riflessioni sulla prima stagione in Premier League. Pur riconoscendo di non aver avuto il minutaggio desiderato, l’attaccante italiano si è detto soddisfatto dell’esperienza: “Il bilancio della mia prima stagione in Inghilterra è positivo perché una Premier League non si porta a casa tutti i giorni. Il dispiacere di non aver giocato abbastanza c’è, però bisogna guardare all’annata nel suo complesso: vincere è sempre bello”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di confrontarsi con una nuova cultura calcistica e l’entusiasmo dei tifosi del Liverpool, definendo l’atmosfera di Anfield “qualcosa di unico” .

Riflessioni sul passato e sguardo al futuro

Parlando del suo addio alla Juventus, Chiesa ha chiarito: “Pentito di aver lasciato la Juve? No, perché dovrei? Non mi è mai stato offerto il rinnovo… Quando sono rientrato dopo le vacanze e il matrimonio ho parlato subito con Thiago Motta, che mi ha detto chiaro e tondo: ‘Non fai parte del progetto, cercati una squadra’”. Nonostante ciò, ha espresso affetto per il club e i suoi tifosi .

Riguardo ai ritorni di Massimiliano Allegri al Milan e di Antonio Conte al Napoli, Chiesa ha commentato: “Con Allegri ho giocato tutta la stagione da seconda punta e i miei goal li ho fatti… Slot per mentalità vincente ricorda Allegri, venendo dall’Olanda ha però una metodologia diversa”. Ha inoltre elogiato la stagione di Mohamed Salah, definendola “strepitosa” e degna di essere premiata .

Con queste dichiarazioni, Chiesa mostra gratitudine per il suo percorso passato e apertura verso nuove opportunità nel futuro.