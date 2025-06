Allegri torna al Milan: Amelia intravede lo Scudetto e promuove Leoni

L’ex portiere rossonero elogia il ritorno di Massimiliano Allegri e individua in Leoni un talento difensivo dal futuro promettente

Amelia: “Allegri è la guida che mancava”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha recentemente espresso entusiasmo per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Secondo Amelia, la presenza di Allegri rappresenta la leadership necessaria per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. “Max conosce profondamente l’ambiente e le dinamiche del club, il che faciliterà il suo reinserimento e la trasmissione dei valori milanisti ai giocatori”, ha dichiarato.

Amelia ha sottolineato che, in assenza di figure dirigenziali storiche come Galliani o Braida, sarà compito di Allegri incarnare e trasmettere l’identità del Milan. Ha inoltre evidenziato la forza della rosa attuale, pur riconoscendo la necessità di una guida solida e di una linea di lavoro chiara, elementi che Allegri è pronto a fornire.

Leoni: “Mi ricorda Barzagli”

Parlando dei talenti emergenti, Amelia ha elogiato il giovane difensore Leoni, paragonandolo ad Andrea Barzagli per la sua postura, lettura del gioco e marcatura sull’uomo. “Leoni è davvero forte: andrei a prenderlo subito per qualsiasi squadra!”, ha affermato, sottolineando le qualità che lo rendono uno dei migliori prospetti difensivi in circolazione.

Amelia ha anche discusso del futuro di altri giocatori chiave. Ha suggerito che Rafael Leão potrebbe beneficiare di un ruolo più avanzato sotto la guida di Allegri, aumentando le occasioni da gol per la squadra. Per quanto riguarda un possibile sostituto di Theo Hernández, ha indicato Udogie come un’opzione ideale per la sua velocità e dinamismo.

Infine, Amelia ha parlato della situazione del portiere Mike Maignan, suggerendo che, in caso di partenza, profili come Svilar e Carnesecchi potrebbero essere all’altezza del compito di difendere la porta rossonera.

Con il ritorno di Allegri e l’attenzione su giovani talenti come Leoni, Amelia vede un futuro promettente per il Milan, con l’obiettivo dello Scudetto nuovamente alla portata.