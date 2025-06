Lazio, Sarri punta su giovani difensori: Coppola e Okoli nel mirino

Il tecnico toscano chiede rinforzi per la retroguardia: due talenti italiani al centro del progetto

La nuova era di Sarri: difesa da rifondare

Maurizio Sarri è ufficialmente tornato sulla panchina della Lazio, firmando un contratto biennale con opzione per un terzo anno in caso di qualificazione alla Champions League . Il tecnico toscano, dopo aver lasciato il club nel marzo 2024 per divergenze sulla gestione del mercato, è stato convinto a rientrare grazie alle promesse della dirigenza di investire sulla rosa e trattenere i giocatori chiave.

Tra le priorità di Sarri c’è la ricostruzione del reparto difensivo. Con le possibili partenze di Samuel Gigot e Oliver Provstgaard, e le incertezze fisiche su Patric, il tecnico chiede almeno un paio di innesti di qualità .

Coppola e Okoli: talenti italiani per la retroguardia

I nomi caldi sul taccuino di Sarri sono Diego Coppola e Caleb Okoli. Coppola, classe 2003, è reduce da una stagione positiva con il Verona ed è rappresentato dalla stessa agenzia di Sarri. Il giovane difensore ha già attirato l’attenzione di club come Brighton, Juventus e altre squadre di Premier League.

Okoli, nato nel 2004, ha trascorso l’ultima stagione al Leicester, retrocesso in Championship. Il difensore italiano, cresciuto nelle giovanili di Vicenza e Atalanta, è seguito da Bologna, Milan e Parma, che hanno già sondato il terreno per un suo ritorno in Italia.

Entrambi i giocatori hanno una valutazione di circa 10 milioni di euro, ma la concorrenza potrebbe far lievitare i prezzi. La Lazio dovrà quindi muoversi rapidamente per assicurarsi i due talenti e rafforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Sarri inizierà a breve a lavorare con la dirigenza per definire le strategie di mercato e costruire una squadra competitiva che possa ambire ai vertici della Serie A.