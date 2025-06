Italia, ora o mai più: contro la Norvegia è già uno spareggio Mondiale

La sfida del 6 giugno vale più di tre punti: gli Azzurri si giocano il futuro a Oslo in una partita che può segnare un’intera generazione

Un bivio chiamato Norvegia

Venerdì 6 giugno l’Italia scenderà in campo a Oslo contro la Norvegia in quella che è, a tutti gli effetti, la gara più cruciale del 2025. Nonostante l’apparente disinteresse mediatico, il match rappresenta un vero crocevia per le ambizioni azzurre verso i Mondiali del 2026. Dopo due edizioni mancate, la qualificazione è un dovere. Ma la situazione attuale nel girone non è delle più favorevoli.

A causa degli impegni in Nations League, l’Italia ha iniziato il proprio cammino nelle qualificazioni con due partite in meno rispetto agli avversari. Al momento, la Norvegia guida il gruppo con 6 punti, mentre gli uomini di Spalletti sono ancora a quota zero. Un altro passo falso ridurrebbe drasticamente le possibilità di accedere direttamente alla fase finale del torneo.

Un gruppo in salita e un clima complicato

Non è solo la classifica a preoccupare. Il CT Spalletti si trova a dover gestire anche un clima interno non sereno. La scelta di escludere Acerbi dalla rosa, giustificata pubblicamente per ragioni anagrafiche, ha generato un certo malcontento e acceso il dibattito. In realtà, sembrano esserci motivi più profondi alla base della decisione.

L’Italia arriva a Oslo con l’obbligo di fare punti e di farlo contro una squadra organizzata, spinta da un pubblico caldo e guidata dal talento di Haaland. Il margine d’errore è azzerato. Vincere significherebbe riaprire i giochi, ma una sconfitta complicherebbe terribilmente il cammino verso il Nord America.

Servirà una prova di carattere, ma anche una reazione mentale. Il tempo per gli esperimenti è finito: ogni scelta, ogni dettaglio, ogni episodio conterà. E per gli Azzurri sarà fondamentale ritrovare compattezza e concretezza.

Il countdown è iniziato, e a Oslo ci si gioca molto più di una semplice partita. In palio c’è la credibilità di un intero progetto sportivo, la speranza di milioni di tifosi e il ritorno sulla ribalta mondiale.