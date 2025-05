Romagnoli saluta la Lazio: addio imminente per il difensore biancoceleste

Il centrale, tifoso dichiarato del club, si prepara a lasciare dopo due stagioni: promesse non mantenute e malumori alla base della separazione.

Un addio che sa di delusione

Alessio Romagnoli è prossimo a concludere la sua avventura con la Lazio. Secondo quanto riportato, il difensore avrebbe già salutato compagni e staff tecnico dopo l’ultima gara di campionato contro il Lecce, consapevole che il suo percorso in biancoceleste è giunto al termine. Arrivato nel 2022 a parametro zero dal Milan, Romagnoli aveva realizzato il sogno di indossare la maglia del club per cui tifava sin da bambino, accettando anche una riduzione dell’ingaggio pur di vestire l’aquila sul petto.

Tuttavia, la promessa di un adeguamento salariale in caso di qualificazione in Champions League, fatta dal presidente Lotito, non sarebbe stata mantenuta, nonostante il secondo posto conquistato due stagioni fa. Questo mancato riconoscimento avrebbe generato malumori nel giocatore, spingendolo verso la decisione di lasciare la squadra.

Futuro incerto e possibili scenari

Con un contratto in scadenza nel 2027, Romagnoli potrebbe ora valutare nuove opportunità, sia in Italia che all’estero. Al momento, non sono emerse trattative concrete, ma il suo profilo potrebbe attirare l’interesse di diversi club alla ricerca di un difensore esperto e affidabile.

La Lazio, dal canto suo, dovrà ora pianificare il futuro del reparto difensivo, considerando anche le esigenze del nuovo allenatore e le strategie di mercato per la prossima stagione.

L’addio di Romagnoli rappresenta una separazione dolorosa per entrambe le parti, segnando la fine di un capitolo che, seppur breve, aveva suscitato grandi aspettative tra i tifosi biancocelesti.