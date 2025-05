Gasperini-Roma: accordo vicino per un triennale da 5 milioni a stagione

l tecnico piemontese pronto a lasciare l’Atalanta per guidare i giallorossi: atteso l’incontro decisivo con i Friedkin nelle prossime ore.

Un nuovo capitolo per Gasperini

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Dopo nove stagioni alla guida dell’Atalanta, il tecnico piemontese è pronto a iniziare una nuova avventura nella Capitale. Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini avrebbe trovato un’intesa di massima con il club giallorosso per un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, con bonus legati alla qualificazione in Champions League e altre clausole legate al rendimento della squadra.

L’accordo prevede anche garanzie sul mercato e un rapporto diretto con la proprietà, elementi ritenuti fondamentali dal tecnico per accettare l’incarico . Gasperini ha chiesto chiarezza sulle strategie future del club, soprattutto in vista delle limitazioni imposte dal settlement agreement con l’UEFA .

Le prossime mosse

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Gasperini e i Friedkin per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Il tecnico dovrà anche formalizzare la sua uscita dall’Atalanta, con cui ha ancora un anno di contratto. Tuttavia, la volontà di intraprendere una nuova sfida sembra prevalere, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro il fine settimana .

Con l’arrivo di Gasperini, la Roma punta a rilanciarsi dopo una stagione conclusa al quinto posto in Serie A. Il tecnico porterà con sé il suo stile di gioco aggressivo e propositivo, che ha già dato ottimi risultati a Bergamo. Tra i giocatori in bilico ci sono Dovbyk e Paredes, mentre Tammy Abraham potrebbe avere una nuova chance sotto la guida del nuovo allenatore .

L’approdo di Gasperini alla Roma rappresenterebbe un passo importante per entrambe le parti: per il tecnico, l’opportunità di misurarsi con una piazza ambiziosa; per il club, la possibilità di avviare un nuovo ciclo vincente.