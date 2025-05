Osimhen tra Premier League e Al-Hilal: il Napoli attende una decisione

L’attaccante nigeriano riflette sul proprio futuro, diviso tra l’Europa e una proposta faraonica dall’Arabia Saudita

Un’offerta senza precedenti dall’Al-Hilal

Victor Osimhen, dopo una stagione trionfale in prestito al Galatasaray, si trova al centro di un acceso interesse da parte dell’Al-Hilal. Il club saudita ha messo sul piatto un contratto triennale da 30 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe far vacillare anche i più convinti sostenitori del calcio europeo. Il Napoli, detentore del cartellino del giocatore fino al 2026, valuta il suo gioiello intorno ai 70 milioni di euro, cifra che l’Al-Hilal sarebbe disposto a trattare, pur preferendo non superare i 35-40 milioni.

Osimhen, che in passato aveva rifiutato offerte simili per proseguire la sua carriera in Europa, questa volta si è preso del tempo per riflettere, segno che l’offerta saudita è considerata con attenzione.

La Premier League e la Juventus osservano con interesse

Oltre all’Al-Hilal, anche club di Premier League come Manchester United e Chelsea hanno mostrato interesse per l’attaccante nigeriano, mantenendo contatti con il suo entourage. In Italia, la Juventus, guidata da Cristiano Giuntoli, colui che portò Osimhen a Napoli nel 2020, monitora la situazione, sebbene un trasferimento interno alla Serie A sembri complicato a causa delle richieste economiche del Napoli.

Il Galatasaray, dove Osimhen ha brillato con 25 gol e 5 assist in 29 partite, spera ancora di trattenere il giocatore oltre la scadenza del prestito prevista per luglio, ma la concorrenza è agguerrita.

Il futuro di Osimhen resta incerto, con il giocatore che dovrà decidere se proseguire la sua carriera in Europa o accettare l’offerta economicamente vantaggiosa dell’Al-Hilal. Una scelta che influenzerà non solo il suo percorso professionale, ma anche le strategie di mercato del Napoli e degli altri club interessati.