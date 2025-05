Juventus, rivoluzione a centrocampo: obiettivo top player per evitare nuovi casi Douglas Luiz

Dopo le difficoltà con il brasiliano, i bianconeri puntano su certezze e nuovi innesti di qualità

Douglas Luiz: un investimento che non ha dato i frutti sperati

Acquistato nell’estate 2024 per circa 48,7 milioni di euro dall’Aston Villa, Douglas Luiz doveva rappresentare un tassello fondamentale nel nuovo centrocampo della Juventus. Tuttavia, il brasiliano non è riuscito a imporsi, trovando poco spazio sia con Thiago Motta che con Igor Tudor. La sua esclusione, anche in situazioni di emergenza a centrocampo, ha sollevato interrogativi sulla sua adattabilità al calcio italiano. Inoltre, alcune sue esternazioni sui social hanno creato tensioni con la società, che ora valuta possibili sanzioni disciplinari.

Le certezze: Thuram, Locatelli e McKennie

Nonostante le difficoltà incontrate con Douglas Luiz, la Juventus può contare su tre pilastri a centrocampo: Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie. Thuram, arrivato dal Nizza, ha mostrato qualità e dinamismo, mentre Locatelli e McKennie rappresentano garanzie sia in termini di rendimento che di attaccamento alla maglia. La società intende proseguire con loro anche nella prossima stagione, considerando McKennie in trattativa per un prolungamento del contratto fino al 2028.

Koopmeiners: fiducia nonostante una stagione sottotono

Teun Koopmeiners, acquistato dall’Atalanta per oltre 50 milioni di euro, ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. Tuttavia, la Juventus crede nelle sue potenzialità e ritiene che l’olandese possa riscattarsi nella prossima annata. Il club è convinto che la sua qualità e visione di gioco possano essere determinanti per il futuro del centrocampo bianconero.

Obiettivi di mercato: Tonali e De Bruyne nel mirino

Per rafforzare ulteriormente il centrocampo, la Juventus ha messo nel mirino due profili di alto livello: Sandro Tonali e Kevin De Bruyne. Il centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, rappresenta un obiettivo di lunga data, anche se l’operazione si preannuncia complessa per costi e concorrenza. Per quanto riguarda De Bruyne, in scadenza di contratto con il Manchester City, la Juventus ha sondato la situazione, ma al momento il Napoli sembra in vantaggio.

La dirigenza bianconera è determinata a evitare nuovi errori e a costruire un centrocampo solido e competitivo, capace di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.