Inzaghi e l’Inter: un futuro in bilico tra gloria europea e tentazioni arabe

Il tecnico nerazzurro rimanda ogni decisione dopo la finale di Champions, ma le sirene dell’Al-Hilal si fanno insistenti

Un addio da vincente?

Simone Inzaghi si prepara a guidare l’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. Tuttavia, il suo futuro sulla panchina nerazzurra appare incerto. Nonostante un contratto valido fino al 2026, il tecnico piacentino ha ammesso l’esistenza di offerte, sia dall’Italia che dall’estero, inclusa la Saudi Pro League. In conferenza stampa, ha dichiarato: “Sarebbe folle pensare al futuro ora. Dopo la finale parleremo con la società per il bene dell’Inter” .

L’ipotesi di un addio dopo una possibile vittoria europea non è da escludere. Inzaghi potrebbe scegliere di concludere il suo ciclo all’Inter da trionfatore, aprendo la porta a nuove sfide professionali.

L’offerta dell’Al-Hilal e le prospettive future

Secondo indiscrezioni, l’Al-Hilal avrebbe presentato a Inzaghi un’offerta economica senza precedenti, che lo renderebbe l’allenatore più pagato al mondo . Nonostante ciò, il tecnico ha ribadito la sua priorità: l’Inter. La dirigenza nerazzurra, dal canto suo, è determinata a trattenere Inzaghi e, dopo la finale, si prevede un incontro per discutere un possibile rinnovo contrattuale .

Nel frattempo, i bookmaker iniziano a ipotizzare i possibili successori in caso di separazione. Tra i nomi più quotati figurano Massimiliano Allegri, Cesc Fàbregas e Thiago Motta .

La finale di Champions potrebbe quindi rappresentare non solo un traguardo sportivo, ma anche un punto di svolta decisivo per il futuro di Inzaghi e dell’Inter.